PM Awas Yojana: 60 हजार पीएम आवास का लक्ष्य, आधे से भी कम बने- जिम्मेदारों पर सवाल

इसकी शिकायत जिला पंचायत सीईओ को मिली है। जिला पंचायत सीईओ ने मामले की जांच कराने की बात कही है। आपको बता दें कि जिले के हर गावों में 60 हजार आवास बनाना है। लक्ष्य का पीछा करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा धड़ल्ले से राशि जारी की जा रही है। जियो टैग कर आवास मित्र मकान बनावाने के लिए हितग्राहियों का मकान तो बनवा रहे हैं, लेकिन आवास में नियम कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है।