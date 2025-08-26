Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

PM Awas Yojana: 60 हजार पीएम आवास का लक्ष्य, आधे से भी कम बने- जिम्मेदारों पर सवाल

PM Awas Yojana: जांजगीर-चांपा जिले में 60 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित है लेकिन मौजूदा हालात को देखें तो लक्ष्य से आधी भी आवास नहीं बन पाई है।

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Aug 26, 2025

PM Awas Yojana: 60 हजार पीएम आवास का लक्ष्य, आधे से भी कम बने- जिम्मेदारों पर सवाल(photo-patrika)
PM Awas Yojana: 60 हजार पीएम आवास का लक्ष्य, आधे से भी कम बने- जिम्मेदारों पर सवाल(photo-patrika)

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में 60 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित है लेकिन मौजूदा हालात को देखें तो लक्ष्य से आधी भी आवास नहीं बन पाई है। जबकि यह लक्ष्य मार्च 2025 तक पूरा करने का था। लक्ष्य का पीछा करते हुए जिला पंचायत प्रशासन के द्वारा हर गांवों में पीएम आवास बनाया जा रहा है।

इधर, आवास मित्र व रोजगार सहायकों के द्वारा प्रत्येक आवास के पीछे रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तभी उनकी फाइल आगे बढ़ रही है। खासकर रोजगार सहायक रुपए मिलने के बाद ही जियो टेगिंग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Big incident: बिजली पोल हटाते समय करंट की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत, मकान मालिक झुलसा
सुरजपुर
Big incident

PM Awas Yojana: आधी भी नहीं हुई लक्ष्य की प्राप्ति

इसकी शिकायत जिला पंचायत सीईओ को मिली है। जिला पंचायत सीईओ ने मामले की जांच कराने की बात कही है। आपको बता दें कि जिले के हर गावों में 60 हजार आवास बनाना है। लक्ष्य का पीछा करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा धड़ल्ले से राशि जारी की जा रही है। जियो टैग कर आवास मित्र मकान बनावाने के लिए हितग्राहियों का मकान तो बनवा रहे हैं, लेकिन आवास में नियम कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि भूमिहीन लोगों के द्वारा सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर आवास बनाया जा रहा है। जबकि यह गलत है। यहां पर गड़बड़ी यह हो रही है कि जिनका गांव के बीच बस्ती में मकान है उसे गरीब वर्ग के लोग बिक्री कर रहे हैं और शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर मकान बनवा रहे हैं।

इससे उन्हें दुगुना फायदा मिल रहा है। एक तो उनका गांव का पुस्तैनी मकान महंगे दामों में बिक्री हो रहा है तो वहीं सरकार की ओर से मिलने वाली राशि सवा लाख रुपए अलग उठा रहे हैं। इससे योजना कारगर साबित नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

हर गांव में मिल रही शिकायत

नवागढ़ ब्लाक के खोखरा ग्राम पंचायत सबसे बड़ा गांव है। यहां सबसे अधिक 1200 के करीब आवास योजना के हितग्राही हैं। यहां के अधिकतर लोग अपने पुस्तैनी मकान को बेच रहे हैं और सरकारी भूमि में कब्जा कर मेंहदा रोड, पुटपुरा रोड, जांजगीर रोड सहित अन्य सरकारी भूमि में कब्जा कर पीएम आवास के तहत मकान बनवा रहे हैं।

आवास मित्र व रोजगार सहायक ऐसे मकानों को जियो टैग कर बकायदा राशि भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद जनपद व जिपं सीईओ ने मामले की जांच कराई। जिसमें रोजगार सहायक व आवास मित्र को नोटिस जारी किया गया।

जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे ने कहा की पीएम आवास में गड़बड़ी की शिकायत मिलते रहती है। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराते हैं। दोषियों पर कार्रवाई भी का जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 05:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / PM Awas Yojana: 60 हजार पीएम आवास का लक्ष्य, आधे से भी कम बने- जिम्मेदारों पर सवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.