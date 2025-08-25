CG Murder Case: हैवान पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या, डेढ़ साल बाद ऐसे खुला राज… गिरफ्तार

प्रकरण में न्यायाधीश विजय कुमार साहू ने आरोपी अश्विन मेश्राम पिता पिता राधेलाल उम्र 31 साल निवासी ग्राम खतिया थाना रावणवाडी जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) को आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम किए जाने की दशा में 6 माह अतिरिक्त सश्रम करावास से दण्डित किया गया है। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना व कार्रवाई निरीक्षक एमन साहू तत्कालीन थाना प्रभारी थाना कोतवाली व उप निरीक्षक पुष्प राज साहू द्वारा किया गया था।