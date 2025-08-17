PM Surya Ghar Yojana: इन ​दो जिलों में अब तक 133 घर ही सौर ऊर्जा से हुए रोशन, 900 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग

PM Surya Ghar Yojana: बिजली बिल हाफ योजना का दायरा घटाते हुए उपभोक्ताओं से पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ने कहा जा रहा है लेकिन सूर्य घर इंस्टालेशन की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ वर्तमान में 1 लाख 95 हजार उपभोक्ताओं को मिल रहा है जबकि दोनों जिलों में अभी तक 133 घरों में ही सूर्य घर की स्थापना हो पाई है।
इधर बिजली बिल हॉफ योजना का दायरा घटाने के बाद अब लोगों को बिजली बिल की चिंता सता रही है। ऐसे में सूर्य घर योजना के लिए थोक में आवेदन जमा हो रहे हैं। स्थिति यह है कि 900 से ज्यादा आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं जहां इंस्टालेशन का काम पेंडिंग है।
दूसरी ओर, बिजली बिल हाफ योजना को लेकर भी उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति बन रही है कि 400 यूनिट की बजाए 100 यूनिट तक हाफ योजना का लाभ मिलेगा तो बिजली बिल कितना आएगा। दूसरा, किस माह के बिल से यह लागू होगा। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
जांजगीर-चांपा जिले में में स्थापित सूर्य घर - 99
सक्ती जिले में स्थापित सूर्य घर- 34
जांजगीर-चांपा जिले में स्वीकृत- 642
सक्ती जिले में स्वीकृत - 315
जांजगीर-चांपा जिले में बिल हॉफ योजना से लाभान्वित- 118972
सक्ती जिले में बिल हॉफ योजना से लाभान्वित- 76118
जांजगीर-चांपा जिले में 100 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता- 103227
सक्ती जिले में 00 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता- 68801
23 हजार से ज्यादा उपभोक्ता की खपत 100 यूनिट से ज्यादा…
जांजगीर व सक्ती जिले में वर्तमान में अभी 1 लाख 95 हजार उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता आ रहा है। इनकी बिजली खपत 400 यूनिट तक है। अब योजना में बदलाव होने से 23 हजार से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी हर माह की मासिक खपत 100 यूनिट से ज्यादा है। ऐसे में इन्हें बिजली बिल हाफ योजना के दायरे से बाहर होना पड़ सकता है या फिर इन्हें खपत 100 यूनिट के दायरे में लाना होगा।
PM Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लाभार्थियों को 78 हजार रुपए तक अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। औसत मासिक विद्युत खपत 0-105 यूनिट के लिए 1-2 किलो वॉट के रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के लिए 30 हजार रुपए से 60 हजार रुपए तक का अनुदान, 150-300 यूनिट के लिए 2-3 किलो वॉट के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए 60 हजार रूपए से 78 हजार रुपए तक और 300 से अधिक यूनिट के लिए 3 किलो वॉट से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के लिए 78 हजार रुपए तक का अनुदान मिलेगा।
अमर चौधरी, एसई, सीएसपीडीसीएल: पीएम सूर्य घर योजना का लाभ नियमानुसार आवेदकों को दिलाया जा रहा है। घरों में इंस्टालेशन का कार्य लगातार प्रगतिरत है। आवेदनों की संया बढ़ती जा रही है। इससे थोड़ा विलंब हो रहा होगा। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए आगे कैंप भी लगाएंगे।
PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन के पश्चात घरों में सौलर पैनल इंस्टालेशन के लिए प्रदेश में अलग-अलग वेंडर तय किए गए हैं। आवेदन के दौरान ही वेंडर को सलेक्ट करना होता है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वेंडर के द्वारा इंस्टालेशन का कार्य किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि आवेदनों की संख्या ज्यादा होने से वेंडर भी तय समय में इंस्टालेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से पेंडिंग आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है।