PM Surya Ghar Yojana: इन ​दो जिलों में अब तक 133 घर ही सौर ऊर्जा से हुए रोशन, 900 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग

PM Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लाभार्थियों को 78 हजार रुपए तक अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। औसत मासिक विद्युत खपत 0-105 यूनिट के लिए 1-2 किलो वॉट के रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के लिए 30 हजार रुपए से 60 हजार रुपए तक का अनुदान, 150-300 यूनिट के लिए 2-3 किलो वॉट के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए 60 हजार रूपए से 78 हजार रुपए तक और 300 से अधिक यूनिट के लिए 3 किलो वॉट से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के लिए 78 हजार रुपए तक का अनुदान मिलेगा।