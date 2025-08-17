Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

PM Surya Ghar Yojana: इन ​दो जिलों में अब तक 133 घर ही सौर ऊर्जा से हुए रोशन, 900 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग

PM Surya Ghar Yojana: अब योजना में बदलाव होने से 23 हजार से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी हर माह की मासिक खपत 100 यूनिट से ज्यादा है।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Aug 17, 2025

बिजली के लिए कवायद (Photo source- Patrika)
बिजली के लिए कवायद (Photo source- Patrika)

PM Surya Ghar Yojana: बिजली बिल हाफ योजना का दायरा घटाते हुए उपभोक्ताओं से पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ने कहा जा रहा है लेकिन सूर्य घर इंस्टालेशन की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ वर्तमान में 1 लाख 95 हजार उपभोक्ताओं को मिल रहा है जबकि दोनों जिलों में अभी तक 133 घरों में ही सूर्य घर की स्थापना हो पाई है।

PM Surya Ghar Yojana: अधिकारी भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे

इधर बिजली बिल हॉफ योजना का दायरा घटाने के बाद अब लोगों को बिजली बिल की चिंता सता रही है। ऐसे में सूर्य घर योजना के लिए थोक में आवेदन जमा हो रहे हैं। स्थिति यह है कि 900 से ज्यादा आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं जहां इंस्टालेशन का काम पेंडिंग है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति: सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम, कसौटी की तराजू पर ऊर्जा के दोनों स्रोत… जानें किसका पलड़ा भारी?
रायपुर
सूरज बनाम कोयला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

दूसरी ओर, बिजली बिल हाफ योजना को लेकर भी उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति बन रही है कि 400 यूनिट की बजाए 100 यूनिट तक हाफ योजना का लाभ मिलेगा तो बिजली बिल कितना आएगा। दूसरा, किस माह के बिल से यह लागू होगा। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।

PM Surya Ghar Yojana: फैक्ट फाइल

जांजगीर-चांपा जिले में में स्थापित सूर्य घर - 99

सक्ती जिले में स्थापित सूर्य घर- 34

जांजगीर-चांपा जिले में स्वीकृत- 642

सक्ती जिले में स्वीकृत - 315

जांजगीर-चांपा जिले में बिल हॉफ योजना से लाभान्वित- 118972

सक्ती जिले में बिल हॉफ योजना से लाभान्वित- 76118

जांजगीर-चांपा जिले में 100 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता- 103227

सक्ती जिले में 00 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता- 68801

23 हजार से ज्यादा उपभोक्ता की खपत 100 यूनिट से ज्यादा…

मासिक खपत 100 यूनिट से ज्यादा

जांजगीर व सक्ती जिले में वर्तमान में अभी 1 लाख 95 हजार उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता आ रहा है। इनकी बिजली खपत 400 यूनिट तक है। अब योजना में बदलाव होने से 23 हजार से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी हर माह की मासिक खपत 100 यूनिट से ज्यादा है। ऐसे में इन्हें बिजली बिल हाफ योजना के दायरे से बाहर होना पड़ सकता है या फिर इन्हें खपत 100 यूनिट के दायरे में लाना होगा।

सीधे खाते में पहुंचेगी अनुदान राशि…

PM Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लाभार्थियों को 78 हजार रुपए तक अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। औसत मासिक विद्युत खपत 0-105 यूनिट के लिए 1-2 किलो वॉट के रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के लिए 30 हजार रुपए से 60 हजार रुपए तक का अनुदान, 150-300 यूनिट के लिए 2-3 किलो वॉट के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए 60 हजार रूपए से 78 हजार रुपए तक और 300 से अधिक यूनिट के लिए 3 किलो वॉट से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के लिए 78 हजार रुपए तक का अनुदान मिलेगा।

अमर चौधरी, एसई, सीएसपीडीसीएल: पीएम सूर्य घर योजना का लाभ नियमानुसार आवेदकों को दिलाया जा रहा है। घरों में इंस्टालेशन का कार्य लगातार प्रगतिरत है। आवेदनों की संया बढ़ती जा रही है। इससे थोड़ा विलंब हो रहा होगा। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए आगे कैंप भी लगाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन कर चुनना पड़ता है वेंडर

PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन के पश्चात घरों में सौलर पैनल इंस्टालेशन के लिए प्रदेश में अलग-अलग वेंडर तय किए गए हैं। आवेदन के दौरान ही वेंडर को सलेक्ट करना होता है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वेंडर के द्वारा इंस्टालेशन का कार्य किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि आवेदनों की संख्या ज्यादा होने से वेंडर भी तय समय में इंस्टालेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से पेंडिंग आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है।

ये भी पढ़ें

CG News: प्रदेश के निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट शुरू, सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा…
रायपुर
CG News: प्रदेश के निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट शुरू, सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा...

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 02:34 pm

Published on:

17 Aug 2025 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / PM Surya Ghar Yojana: इन ​दो जिलों में अब तक 133 घर ही सौर ऊर्जा से हुए रोशन, 900 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.