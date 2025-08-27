Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

घटिया चावल आपूर्ति घोटाला! तकनीकी सहायक पर गंभीर आरोप, कार्रवाई अब तक ठप…

CG Rice Scam: जांजगीर जिले के शासकीय गोदामों व राशन दुकानों में घटिया, अमानक एवं पुराने चावल की आपूर्ति की गई है। जिसे हितग्राहियों को वितरण किया गया।

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Aug 27, 2025

घटिया चावल आपूर्ति घोटाला! तकनीकी सहायक पर गंभीर आरोप, कार्रवाई अब तक ठप...(photo-patrika)
घटिया चावल आपूर्ति घोटाला! तकनीकी सहायक पर गंभीर आरोप, कार्रवाई अब तक ठप...(photo-patrika)

CG Rice Scam: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के शासकीय गोदामों व राशन दुकानों में घटिया, अमानक एवं पुराने चावल की आपूर्ति की गई है। जिसे हितग्राहियों को वितरण किया गया। यह चावल न तो गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरी है और न ही मापदंडों के अनुरूप है। पाउडर चावल की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक पाई गई थी। जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

CG Rice Scam: घटिया चावल की आपूर्ति मामले की जांच में आंच

इस पूरे प्रकरण में यह भी प्रकाश में आया है कि सारंगढ़ के मिलरों द्वारा दीगर जिलों के लिए स्वीकृत चावल को अवैध रूप से जांजगीर-चांपा में खपाया गया है और नान के कुछ अधिकारियों द्वारा उक्त चावल को बिना कैमिकल जांच के स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में कथित रूप से आर्थिक लेन-देन और सौदेबाजी के गंभीर आरोप लगे हैं।

मामले की शिकायत जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू द्वारा उच्चाधिकारियों को की गई थी लेकिन एक माह बाद भी इस मामले में दोषियों के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। यह प्रकरण न केवल शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि आम जनता के साथ गंभीर धोखाधड़ी और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ है।

तकनीकी सहायक की भूमिका पर सवाल

विशेष रूप से वरिष्ठ तकनीकी सहायक विक्रांत माखीजा का नाम सामने आया है। जिनके द्वारा पूर्व में गोदाम में स्थान नहीं होने का हवाला देकर चावल लेने से इनकार किया गया। किंतु बाद में उसी अमानक चावल को स्वीकार कर जांजगीर व चाम्पा आसपास के सैकड़ों गांवों में वितरण भी करा दिया गया। जिसकी लगातार शिकायतें मीडिया व ग्रामीणों के माध्यम से मिल रही है।

Updated on:

27 Aug 2025 04:16 pm

Published on:

27 Aug 2025 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / घटिया चावल आपूर्ति घोटाला! तकनीकी सहायक पर गंभीर आरोप, कार्रवाई अब तक ठप…

