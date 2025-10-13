Ration Card: अधिक आय और जमीन वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्त, इस जिले में 5 हजार सदस्यों के नाम कटने की संभावना

राशनकार्ड (photo-patrika)
Ration Card: सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत बीपीएल हितग्राहियों के राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सूची आई है, उसमें जिले के लगभग ढाई लाख बीपीएल राशन कार्ड संदिग्ध बताए गए हैं। इन राशनकार्डो के सत्यापन का काम जिले में जारी है।
बताया जा रहा है कि मृत, पलायन व 6 लाख से ज्यादा आय व पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले करीब 5 हजार से ज्यादा सदस्यों के नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत संदिग्ध प्रचलित राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है।
इन संदिग्ध राशन कार्डो का भौतिक सत्यापन कर सही और वास्तविक जानकारी विभागीय वेबसाईट में दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत जारी राशन कार्डो में दर्ज सदस्यों का समूह वार्षिक आय 6 लाख से अधिक व 25 लाख से अधिक कारोबार में निर्देशक राशन कार्ड के रूप में पंजीकृत होना पाया गया है। जिले में लगभग ढाई लाख संदिग्ध राशन कार्ड हैं।
इनमें ढ़ाई एकड़ भूमि वाले कार्डधारियों का नाम भी शामिल है। इनमें पांच एकड़ से अधिक स्वामित्व वाले हितग्राही, छह लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले, मृत हो चुके सदस्य और पलायन करने वाले सदस्य जिनका राशन नहीं उठ रहा, ऐसे हितग्राहियों के बीपीएल राशन कार्ड निरस्त होने का खतरा मंडराने लगा है।
