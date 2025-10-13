Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Ration Card: अधिक आय और जमीन वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्त, इस जिले में 5 हजार सदस्यों के नाम कटने की संभावना

Ration Card: सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत बीपीएल हितग्राहियों के राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सूची आई है, उसमें जिले के लगभग ढाई लाख बीपीएल राशन कार्ड संदिग्ध बताए गए हैं। इन राशनकार्डो के सत्यापन का काम जिले में जारी है। बताया जा रहा है [&hellip;]

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 13, 2025

राशनकार्ड (photo-patrika)

राशनकार्ड (photo-patrika)

Ration Card: सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत बीपीएल हितग्राहियों के राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सूची आई है, उसमें जिले के लगभग ढाई लाख बीपीएल राशन कार्ड संदिग्ध बताए गए हैं। इन राशनकार्डो के सत्यापन का काम जिले में जारी है।

बताया जा रहा है कि मृत, पलायन व 6 लाख से ज्यादा आय व पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले करीब 5 हजार से ज्यादा सदस्यों के नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत संदिग्ध प्रचलित राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है।

जानिए क्यों मंडरा रहा खतरा

इन संदिग्ध राशन कार्डो का भौतिक सत्यापन कर सही और वास्तविक जानकारी विभागीय वेबसाईट में दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत जारी राशन कार्डो में दर्ज सदस्यों का समूह वार्षिक आय 6 लाख से अधिक व 25 लाख से अधिक कारोबार में निर्देशक राशन कार्ड के रूप में पंजीकृत होना पाया गया है। जिले में लगभग ढाई लाख संदिग्ध राशन कार्ड हैं।

इनमें ढ़ाई एकड़ भूमि वाले कार्डधारियों का नाम भी शामिल है। इनमें पांच एकड़ से अधिक स्वामित्व वाले हितग्राही, छह लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले, मृत हो चुके सदस्य और पलायन करने वाले सदस्य जिनका राशन नहीं उठ रहा, ऐसे हितग्राहियों के बीपीएल राशन कार्ड निरस्त होने का खतरा मंडराने लगा है।

ये भी पढ़ें

250 रुपए के क्वार्टर विवाद में कोचियों ने बेरहमी से 2 युवकों को पीटा, तड़प-तड़पकर 1 की मौत… फैली सनसनी
बिलासपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 05:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Ration Card: अधिक आय और जमीन वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्त, इस जिले में 5 हजार सदस्यों के नाम कटने की संभावना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Board: प्राइवेट छात्र ध्यान दें! 10वीं-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय, नवंबर में भी मिलेगा मौका

CG Board (Image Source: Gemini)
जांजगीर चंपा

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: गजब का फर्जीवाड़ा… सरकारी जमीन को बनवाया निजी और निकाल लिए 20 लाख का फर्जी लोन

सरकारी जमीन पर 20 लाख का फर्जी लोन (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें…

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

दिवाली की रौनक बढ़ाएंगे देसी दीए! जांजगीर-चांपा के कुम्हारों ने शुरू की तैयारी, बढ़ी मिट्टी के दीयों की मांग

दिवाली की रौनक बढ़ाएंगे देसी दीए! जांजगीर-चांपा के कुम्हारों ने शुरू की तैयारी, बढ़ी मिट्टी के दीयों की मांग(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.