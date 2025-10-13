Ration Card: अधिक आय और जमीन वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्त, इस जिले में 5 हजार सदस्यों के नाम कटने की संभावना

इन संदिग्ध राशन कार्डो का भौतिक सत्यापन कर सही और वास्तविक जानकारी विभागीय वेबसाईट में दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत जारी राशन कार्डो में दर्ज सदस्यों का समूह वार्षिक आय 6 लाख से अधिक व 25 लाख से अधिक कारोबार में निर्देशक राशन कार्ड के रूप में पंजीकृत होना पाया गया है। जिले में लगभग ढाई लाख संदिग्ध राशन कार्ड हैं।