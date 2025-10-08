सौर ऊर्जा को बढ़ावा… लेकिन सरकारी दफ्तरों में सिस्टम ठप्प, जिला अस्पताल और जिला पंचायत में काम रुके

जिला अस्पताल और जिला पंचायत की छतों में 50-50 मेगावॉट का सोलर सिस्टम लगाया गया है। इसके जरिए जो बिजली बनती, उसका उपयोग स्वयं विभाग को करना था बिजली की खपत बचानी थी। इसमें यह भी सिस्टम था कि अगर खपत से अधिक बिजली बनती है तो वह बिजली विद्युत वितरण कंपनी के उपयोग आ सकेगी और इसके एवज में बिजली बिल में उतनी राशि भी कटौती होगी। लेकिन देखरेख के अभाव में यह सोलर सिस्टम अब बेकार पड़ा हुआ है। बिजली बचाने के बजाए इन दतरों में हर माह लाखों रुपए का बिल हर माह आ रहा है और शासन को लाखाें रुपए का बिजली बिल भरना पड़ रहा है।