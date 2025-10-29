कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कमान किसके हाथ? 48 घंटे में साफ होगी तस्वीर, महंत के करीबी बन सकते हैं बाजीगर!

गौरतलब है कि कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष के लिए 6 अक्टूबर से रायशुमारी का दौर चल रहा है। आब्जर्वर विवेक बंसल ने अग्रसेन भवन नैला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनकी राय टटोली, इसके बाद जिले के कोने कोने में जाकर कार्यकर्ताओं की राय ली। जिसमें चार से पांच नामों की चर्चा सुर्खियों में है। जिसमें मौजूदा जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, आभाष बोस, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा, पूर्व विधायक मोती लाल देवांगन, कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश पैगवार, नपा चांपा के पूर्व अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, महिला आरक्षण की बात करें तो मंजू सिंह का नाम सामने आ रहा है।