बड़ी वारदात: चोरों ने किराना दुकान व मकान से 18 लाख का माल किया साफ, इलाके में मचा हड़कंप

पीड़ित के अनुसार, चोरों ने लगभग 7 लाख रुपए नगदी तथा सोने-चांदी के आभूषण भी पार कर दिए। जिनकी अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए है, जो गायब हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द चोरी गए सामान की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलते ही अकलतरा थाना प्रभारी भास्कर शर्मा उनकी टीम और सायबर सेल की टीम के साथ डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंचकर पूरे घर और दुकान परिसर में सर्चिंग कर सुराग तलाशने में जुटी हुई है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।