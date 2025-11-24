Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

बड़ी वारदात: चोरों ने किराना दुकान व मकान से 18 लाख का माल किया साफ, इलाके में मचा हड़कंप

Theft News: चोरों ने एक सूने मकान को निशान बनाया है। जहां ताला तोड़कर चोर 11 लाख के जवर व 7 लाख रुपए नगद रकम ले भागे हैं। नीचे किराना व ऊपर मकान है।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Nov 24, 2025

किराना दुकान-मकान में सेंधमारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

किराना दुकान-मकान में सेंधमारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Theft News: नगर मुख्य चौक में चोरों ने एक सूने मकान को निशान बनाया है। जहां ताला तोड़कर चोर 11 लाख के जवर व 7 लाख रुपए नगद रकम ले भागे हैं। नीचे किराना व ऊपर मकान है। नगर में हुई बड़ी चोरी से व्यापारी सहित आम लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। साथ ही डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है।

पुलिस के अनुसार, नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित कस्तूरी ट्रेडर्स के संचालक विनय केडिया एक्सिस बैंक के सामने मेन रोड में किराना दुकान हैं। दुकान के ऊपर ही उनका परिवार निवास करता है। 21 की शाम पूरा परिवार खरसिया में एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। 23 नवंबर की सुबह लगभग 9 बजे परिवार वापस लौटा तो मुख्य चैनल गेट का ताला टूटा मिला। ताला टूटा हुआ देखकर परिवार के लोग घबरा गए।

तत्काल अंदर पहुंचे तो सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। यह नजारा देखकर सन्न रह गए। अंदर जाने पर घर के कमरों की दोनों अलमारियां टूटी हुई मिलीं और सामान पूरी तरह बिखरा पड़ा था। चोर घर से नकदी एवं आभूषण लेकर फरार हो गए। साथ ही दुकान की ओर से गेट के पास से रोलिंग शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किए जाने के भी निशान मिले हैं।

11 लाख के जेवर व 7 लाख नकदी पार

पीड़ित के अनुसार, चोरों ने लगभग 7 लाख रुपए नगदी तथा सोने-चांदी के आभूषण भी पार कर दिए। जिनकी अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए है, जो गायब हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द चोरी गए सामान की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलते ही अकलतरा थाना प्रभारी भास्कर शर्मा उनकी टीम और सायबर सेल की टीम के साथ डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंचकर पूरे घर और दुकान परिसर में सर्चिंग कर सुराग तलाशने में जुटी हुई है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।

चोर भी हो गए हैं अब होशियार

चोरी के दौरान चोर आसपास सुराग छोड़ना नहीं चाहते। सबसे पहले सीसीटीवी को देखकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। चोर घर व दुकान दोनों जगह लगे सीसीटीवी का डीव्हीआर भी तोड़कर साथ ले गए।

चोरों ने पुलिस को दी चुनौती, रात्रि गश्त की खुली पोल

नगर में इतनी बड़ी चोरी की घटना को वारदात देकर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। नगर के मुख्य चौक जहां पर लोगों का आना जाना रहता है। वहां पर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इससे स्पष्ट है कि रात में नगर में पुलिस द्वारा गश्त नहीं की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Theft in city: Video: ऑटो डील के शो-रूम से बाइक और कैश ले उड़े चोर, 7 दिन पहले भी की थी चोरी, CCTV में हुए कैद
अंबिकापुर
Theft in city

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 01:56 pm

Published on:

24 Nov 2025 01:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / बड़ी वारदात: चोरों ने किराना दुकान व मकान से 18 लाख का माल किया साफ, इलाके में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Gang Rape Case: महिला के साथ गैंगरेप… 3 आरोपियों को 25-25 साल का सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना

जांजगीर चंपा

गोलगप्पे के दीवानों, जरा संभलकर! इस जिले में एक साथ 34 लोग हुए बीमार, कई बच्चे भी शामिल… मचा हड़कंप

गुपचुप खाना पड़ा गया भारी (फोटो सोर्स- Getty Images)
जांजगीर चंपा

CGPSC Success Story: दो बार फेल, फिर भी नहीं हारी हिम्मत… CGPSC में चमके जांजगीर-चांपा के युवा, जानें कौन सी रैंक हासिल की?

दो युवाओं की प्रेरक कहानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

Crime News: सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवर-नकदी किया पार… पुलिस ने जनता से की ये अपील

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
जांजगीर चंपा

CG Fake Note: नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़! सक्ती जिले में 1.75 लाख के नोट जब्त, तीन गिरफ्तार

CG Fake Note: नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़! सक्ती जिले में 1.75 लाख के नोट जब्त, तीन गिरफ्तार(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.