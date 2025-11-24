बड़ी वारदात: चोरों ने किराना दुकान व मकान से 18 लाख का माल किया साफ, इलाके में मचा हड़कंप

किराना दुकान-मकान में सेंधमारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Theft News: नगर मुख्य चौक में चोरों ने एक सूने मकान को निशान बनाया है। जहां ताला तोड़कर चोर 11 लाख के जवर व 7 लाख रुपए नगद रकम ले भागे हैं। नीचे किराना व ऊपर मकान है। नगर में हुई बड़ी चोरी से व्यापारी सहित आम लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। साथ ही डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है।
पुलिस के अनुसार, नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित कस्तूरी ट्रेडर्स के संचालक विनय केडिया एक्सिस बैंक के सामने मेन रोड में किराना दुकान हैं। दुकान के ऊपर ही उनका परिवार निवास करता है। 21 की शाम पूरा परिवार खरसिया में एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। 23 नवंबर की सुबह लगभग 9 बजे परिवार वापस लौटा तो मुख्य चैनल गेट का ताला टूटा मिला। ताला टूटा हुआ देखकर परिवार के लोग घबरा गए।
तत्काल अंदर पहुंचे तो सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। यह नजारा देखकर सन्न रह गए। अंदर जाने पर घर के कमरों की दोनों अलमारियां टूटी हुई मिलीं और सामान पूरी तरह बिखरा पड़ा था। चोर घर से नकदी एवं आभूषण लेकर फरार हो गए। साथ ही दुकान की ओर से गेट के पास से रोलिंग शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किए जाने के भी निशान मिले हैं।
पीड़ित के अनुसार, चोरों ने लगभग 7 लाख रुपए नगदी तथा सोने-चांदी के आभूषण भी पार कर दिए। जिनकी अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए है, जो गायब हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द चोरी गए सामान की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलते ही अकलतरा थाना प्रभारी भास्कर शर्मा उनकी टीम और सायबर सेल की टीम के साथ डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंचकर पूरे घर और दुकान परिसर में सर्चिंग कर सुराग तलाशने में जुटी हुई है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।
चोरी के दौरान चोर आसपास सुराग छोड़ना नहीं चाहते। सबसे पहले सीसीटीवी को देखकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। चोर घर व दुकान दोनों जगह लगे सीसीटीवी का डीव्हीआर भी तोड़कर साथ ले गए।
नगर में इतनी बड़ी चोरी की घटना को वारदात देकर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। नगर के मुख्य चौक जहां पर लोगों का आना जाना रहता है। वहां पर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इससे स्पष्ट है कि रात में नगर में पुलिस द्वारा गश्त नहीं की जा रही है।
