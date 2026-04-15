Vedanta Plant Accident: धमाका ऐसा कि लगा धरती फट गई, पलक झपकते बिछ गई लाश, अब तक 19 की मौत, श्रमिक ने बताई आपबीती

हादसे में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि 17 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। रायगढ़ के जिंदल अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती घायलों का उपचार जारी है।इस भयाकन हादसे के वक्त मौके पर मौजूद एक श्रमिक ने रुंधे गले से बताया कि हम रोज की तरह अपना पसीना बहा रहे थे, तभी एक ऐसा धमाका हुआ जैसे धरती फट गई हो। पलक झपकते ही चारों ओर खौफनाक अंधेरा और गर्म भाप का गुबार छा गया। मंजर इतना वीभत्स था कि कई साथी मौके पर ही कोयला बन गए। ये आंकड़े नहीं, उन परिवारों का भविष्य थे जो बिहार के धनबाद जैसे दूरस्थ इलाकों से अपनी आंखों में बेहतर कल के सपने संजोकर यहां आए थे। आज उन सपनों की राख प्लांट के मलबे में बिखरी पड़ी है।