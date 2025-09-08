पत्नी के गैर मर्द से अवैध संबंध… पति सह नहीं पाया बेवफाई और उठा लिया खौफनाक कदम, जानकर कांप उठेंगे आप

CG Crime News: सिटी कोतवाली जांजगीर से चंद कदम दूरी पर स्थित एक घर रविवार को खून से लाल हो गई। घर का एक कमरा खून से लथपथ था। घर के अंदर जब पुलिस ने प्रवेश कर देखा तो एक महिला के पूरे अंग अंग में धारदार हथियार के चोट के निशान थे और उसकी मौत हो चुकी थी। उसके साथ उसका पति भी नशे की हालत में था और वह भी खून से सना हुआ था। पुलिस की टीम दोनों को जिला अस्पताल लेकर आई। महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
वहीं पति का इलाज जारी है। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। डॉक्टरों की टीम ने शाम को पोस्टमार्टम कर महिला को उनके परिजनों के हवाले कर दिया है।
सिटी कोतवाली पुलिस के अनुसार बलौदाबाजार भाटापारा जिले का रहने वाला जगदीश देवांगन शारदा मंगलम होटल के पीछे एक किराए के मकान में पति पत्नी रहता था। दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर आए दिन विवाद होते रहता था। साथ ही आपस में मारपीट भी करते थे। इस बात की पुष्टि मकान मालिक ने की थी।
हर रोज की तरह रविवार को भी दोनों के बीच मारपीट का दौर शुरू हो गया। जगदीश ने मकान का दरवाजा बंद किया और तैश में आकर अपनी पत्नी को धारदार हथियार से उसके पूरे शरीर को गोद डाला। महिला के गर्दन, हाथ पांव सहित पूरे अंग अंग में चोट के निशान थे। अत्यधिक खून बहने से महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
जगदीश भी अपने आप को मौत के घाट उतारने के लिए अपनी हाथ के नस को काट लिया था। लेकिन वह बच निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नशे में होने के कारण उसका देर शाम तक होश नहीं आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को महिला के परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।
जगदीश देवांगन शराब पीने का आदी था। शराब पीकर वह हर रोज घर आता था। इसकी वजह से दोनों के बीच विवाद होता था। जगदीश अपनी पत्नी की चरित्र पर शंका करता था। उसका आरोप था कि उसका किसी गैर मर्द से अवैध संबंध था। यही वजह उसकी जान ले ली।
हत्या के मामले की जांच की जा रही है। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पति बेहोश है। उसके होश में आने के बाद हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। - मणिकांत पांडेय, टीआई सिटी कोतवाली