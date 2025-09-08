पत्नी के गैर मर्द से अवैध संबंध… पति सह नहीं पाया बेवफाई और उठा लिया खौफनाक कदम, जानकर कांप उठेंगे आप

CG Crime News: सिटी कोतवाली जांजगीर से चंद कदम दूरी पर स्थित एक घर रविवार को खून से लाल हो गई। घर का एक कमरा खून से लथपथ था। घर के अंदर जब पुलिस ने प्रवेश कर देखा तो एक महिला के पूरे अंग अंग में धारदार हथियार के चोट के निशान थे और उसकी मौत हो चुकी थी। उसके साथ उसका पति भी नशे की हालत में था और वह भी खून से सना हुआ था। पुलिस की टीम दोनों को जिला अस्पताल लेकर आई। महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।