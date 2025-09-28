मृतक को जिंदा दिखाकर जमीन हड़पने की साजिश फेल, आरोपियों ने रची थी ये बड़ी साजिश…. पुलिस ने किया गिरफ्तार

Patrika LogoSwitch to English

मृतक को जिंदा दिखाकर जमीन हड़पने की साजिश फेल, आरोपियों ने रची थी ये बड़ी साजिश…. पुलिस ने किया गिरफ्तार

Jashpur News: जमीन के खेल में भू माफियाओं की हिमत कितनी बढ़ चुकी है, इसका ताजा उदाहरण जशपुर में सामने आया है। यहां एक गिरोह ने 2014 में मर चुके एक व्यक्ति को जिंदा दिखाया।

2 min read

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Sep 28, 2025

जमीन के खेल में फर्जी दस्तावेजों का खुलासा (फोटो सोर्स- Unsplash)

जमीन के खेल में फर्जी दस्तावेजों का खुलासा (फोटो सोर्स- Unsplash)

Chhattisgarh News: जमीन के खेल में भू माफियाओं की हिमत कितनी बढ़ चुकी है, इसका ताजा उदाहरण जशपुर में सामने आया है। यहां एक गिरोह ने 2014 में मर चुके एक व्यक्ति को जिंदा दिखाया। फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसी के नाम से पॉवर ऑफ अटर्नी तैयार करा ली। साजिश इतनी गहरी थी कि अगर समय रहते मृतक के बेटे ने विरोध न किया होता तो करोड़ों की जमीन हाथ से निकल जाती। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरतार कर जेल भेज दिया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं।

ग्राम गहरिया निवासी महेश राम ने एसपी दफ्तर और कुनकुरी न्यायालय में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता सोमरा राम का निधन वर्ष 2014 में हो चुका है। पिता के नाम पर ग्राम गहरिया में कृषि भूमि दर्ज है। इसी भूमि पर भू माफियाओं की नजर थी। उन्होंने मृतक सोमरा राम के नाम पर जाली दस्तावेज तैयार कर लिए और वर्ष 2023 में उप पंजीयक कार्यालय कुनकुरी में जाकर पॉवर ऑफ अटर्नी बनवा ली।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि षड्यंत्रकारियों ने मृतक सोमरा राम का नाम लिखकर नया आधार कार्ड बनवाया। लेकिन फोटो उसमें आरोपी अघनु राम का लगाया गया। इसके बाद आरोपी अघनु राम, सोमरा राम बनकर रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचा। उसने दस्तावेजों पर नकली हस्ताक्षर किए और आरोपी आनंद खलखो के नाम जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए पॉवर ऑफ अटर्नी जारी कर दी।

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

शिकायत और कोर्ट के आदेश पर कुनकुरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जितेंद्र कुमार शर्मा (34 वर्ष), निवासी दरबारी टोली, जशपुर,अघनु राम (58 वर्ष), निवासी टंगरा टोली, जशपुर दोनों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया और बताया कि उन्हें रुपए का लालच दिया गया था। पुलिस ने उनके पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। इस पूरे खेल में शामिल आनंद खलखो और रामलाल नामक आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरतार कर लिया जाएगा।

क्या कहते हैं एसपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि मृत व्यक्ति को जिंदा बताकर फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का प्रयास बेहद गंभीर अपराध है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी फरार आरोपी भी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे।

इनकी रही भूमिका

थाना प्रभारी कुनकुरी निरीक्षक राकेश कुमार यादव, उप निरीक्षक राकेश सिंह, एएसआई ईश्वर प्रसाद वारले, प्रधान आरक्षक दलेश्वर यादव, आरक्षक चन्द्रशेखर बंजारे और प्रवीण टोप्पो की अहम भूमिका रही। पुलिस टीम की चौकसी से न केवल एक परिवार की जमीन बची बल्कि भू माफियाओं की बड़ी साजिश भी नाकाम हो गई।

ट्रेंडिंग

CG Tourism: दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज…

CG Tourism: दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज...(photo-patrika)
जशपुर नगर

CM साय की बड़ी सौगात: चांपाझरिया नाला पर 4 करोड़ 36 लाख की लागत से बनेगा उच्च स्तरीय पुल, इन गांवों को मिलेगा लाभ

Chhattisgarh cm vishnudeo sai
जशपुर नगर

रेलवे ने बंद की डाकघर से टिकट बुकिंग, ऑनलाइन सुविधा सबके लिए आसान नहीं, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें…

रेलवे ने बंद की डाकघर से टिकट बुकिंग, ऑनलाइन सुविधा सबके लिए आसान नहीं, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें...(photo-patrika)
जशपुर नगर

33 दिन बाद थमी NHM कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर, संघ ने जताया आभार

जशपुर नगर

जशपुर में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, मौके पर ही 1 महिला की मौत, 5 अन्य गंभीर

Breaking news, Patrika Breaking news
जशपुर नगर
