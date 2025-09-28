मृतक को जिंदा दिखाकर जमीन हड़पने की साजिश फेल, आरोपियों ने रची थी ये बड़ी साजिश…. पुलिस ने किया गिरफ्तार

शिकायत और कोर्ट के आदेश पर कुनकुरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जितेंद्र कुमार शर्मा (34 वर्ष), निवासी दरबारी टोली, जशपुर,अघनु राम (58 वर्ष), निवासी टंगरा टोली, जशपुर दोनों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया और बताया कि उन्हें रुपए का लालच दिया गया था। पुलिस ने उनके पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। इस पूरे खेल में शामिल आनंद खलखो और रामलाल नामक आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरतार कर लिया जाएगा।