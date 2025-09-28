मृतक को जिंदा दिखाकर जमीन हड़पने की साजिश फेल, आरोपियों ने रची थी ये बड़ी साजिश…. पुलिस ने किया गिरफ्तार

जमीन के खेल में फर्जी दस्तावेजों का खुलासा (फोटो सोर्स- Unsplash)
Chhattisgarh News: जमीन के खेल में भू माफियाओं की हिमत कितनी बढ़ चुकी है, इसका ताजा उदाहरण जशपुर में सामने आया है। यहां एक गिरोह ने 2014 में मर चुके एक व्यक्ति को जिंदा दिखाया। फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसी के नाम से पॉवर ऑफ अटर्नी तैयार करा ली। साजिश इतनी गहरी थी कि अगर समय रहते मृतक के बेटे ने विरोध न किया होता तो करोड़ों की जमीन हाथ से निकल जाती। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरतार कर जेल भेज दिया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं।
ग्राम गहरिया निवासी महेश राम ने एसपी दफ्तर और कुनकुरी न्यायालय में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता सोमरा राम का निधन वर्ष 2014 में हो चुका है। पिता के नाम पर ग्राम गहरिया में कृषि भूमि दर्ज है। इसी भूमि पर भू माफियाओं की नजर थी। उन्होंने मृतक सोमरा राम के नाम पर जाली दस्तावेज तैयार कर लिए और वर्ष 2023 में उप पंजीयक कार्यालय कुनकुरी में जाकर पॉवर ऑफ अटर्नी बनवा ली।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि षड्यंत्रकारियों ने मृतक सोमरा राम का नाम लिखकर नया आधार कार्ड बनवाया। लेकिन फोटो उसमें आरोपी अघनु राम का लगाया गया। इसके बाद आरोपी अघनु राम, सोमरा राम बनकर रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचा। उसने दस्तावेजों पर नकली हस्ताक्षर किए और आरोपी आनंद खलखो के नाम जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए पॉवर ऑफ अटर्नी जारी कर दी।
शिकायत और कोर्ट के आदेश पर कुनकुरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जितेंद्र कुमार शर्मा (34 वर्ष), निवासी दरबारी टोली, जशपुर,अघनु राम (58 वर्ष), निवासी टंगरा टोली, जशपुर दोनों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया और बताया कि उन्हें रुपए का लालच दिया गया था। पुलिस ने उनके पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। इस पूरे खेल में शामिल आनंद खलखो और रामलाल नामक आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरतार कर लिया जाएगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि मृत व्यक्ति को जिंदा बताकर फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का प्रयास बेहद गंभीर अपराध है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी फरार आरोपी भी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे।
थाना प्रभारी कुनकुरी निरीक्षक राकेश कुमार यादव, उप निरीक्षक राकेश सिंह, एएसआई ईश्वर प्रसाद वारले, प्रधान आरक्षक दलेश्वर यादव, आरक्षक चन्द्रशेखर बंजारे और प्रवीण टोप्पो की अहम भूमिका रही। पुलिस टीम की चौकसी से न केवल एक परिवार की जमीन बची बल्कि भू माफियाओं की बड़ी साजिश भी नाकाम हो गई।
