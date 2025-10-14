CG Accident News: मंदिर दर्शन कर लौटते श्रद्धालुओं के दो सड़क हादसों में पांच गंभीर, एक की हालत नाजुक..

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में रविवार की रात जशपुर जिले में सड़कों पर फिर मौत ने दस्तक दी। नारायणपुर-बगीचा स्टेट हाइवे मार्ग पर हुए दो अलग-अलग भीषण सड़क हादसों में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।