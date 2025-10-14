CG Accident News: मंदिर दर्शन कर लौटते श्रद्धालुओं के दो सड़क हादसों में पांच गंभीर, एक की हालत नाजुक..(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में रविवार की रात जशपुर जिले में सड़कों पर फिर मौत ने दस्तक दी। नारायणपुर-बगीचा स्टेट हाइवे मार्ग पर हुए दो अलग-अलग भीषण सड़क हादसों में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पहली घटना देर रात करीब 10:30 बजे साहीडांड और भीतघरा के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक नशे की हालत में तेज रफ्तार से जा रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 संजीवनी एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायल को प्राथमिक उपचार के लिए बगीचा अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
वहीं दूसरी घटना सेंद्रीमुंडा-साहीडांड मार्ग पर हुई, जहां ऑल्टो कार और टवेरा वाहन की आमने-सामने की टक्कर में चार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टवेरा में सवार श्रद्धालु कुदरगढ़ मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने टवेरा को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और टवेरा में सवार श्रद्धालु घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत घायलों को सड़क से निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से होलीक्रॉस अस्पताल कुनकुरी भेजा, जहां सभी का उपचार जारी है। सूचना मिलते ही कुनकुरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
जशपुर नगर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग