दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा धमाका! 22 लाख से अधिक की अवैध शराब की जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरोह के सरगना बेहद चालाकी से काम कर रहे हैं। वे ड्राइवरों को लालच देकर केवल सीमित दूरी तक ट्रक चलाने को कहते हैं। हर चरण में ट्रक किसी नए व्यक्ति को सौंपा जाता है ताकि मुख्य तस्कर की पहचान छिपी रहे और ड्राइवरों को यह पता न चले कि ट्रक कहां से माल लेकर कहां जा रहा है। इसी रणनीति के चलते अब तक यह तस्कर कई राज्यों की सीमाएं पार करने में सफल हो रहे थे। वर्तमान प्रकरण में भी ट्रक रोहतक (हरियाणा) से ग्वालियर (मध्यप्रदेश) फिर अंबिकापुर होते हुए जशपुर और रांची (झारखंड) तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन जशपुर पुलिस की सतर्कता से ट्रक को आगडीह के पास ही पकड़ लिया गया।