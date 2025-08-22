Patrika LogoSwitch to English

जशपुर नगर

अब छुट्टियों में भी मिलेगा अध्ययन का अवसर, सुबह 5 से रात 11 बजे तक खुला रहेगा लाइब्रेरी

CG Library: जशपुरनगर जिले में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अब जिला ग्रंथालय जशपुर समस्त अवकाश के दिन में भी प्रात: 05 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहेगा।

जशपुर नगर

Shradha Jaiswal

Aug 22, 2025

अब छुट्टियों में भी मिलेगा अध्ययन का अवसर, सुबह 5 से रात 11 बजे तक खुला रहेगा लाइब्रेरी(photo-patrika)

CG Library: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अब जिला ग्रंथालय जशपुर समस्त अवकाश के दिन में भी प्रात: 05 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहेगा। विदित हो कि जिला ग्रंथालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के द्वारा समस्त अवकाश के दिन में भी जिला ग्रंथालय खोले जाने का मांग किया गया है। जिसे ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कर्मचारियों को समस्त अवकाश के दिन कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।

CG Library: अवकाश के दिनों में भी खुला रहेगा लाइब्रेरी

निर्देशानुसार नियमित रूप से जिला ग्रंथालय निर्धारित समय तक खुला रखेंगे। समस्त अवकाश के दिन ड्यूटी करने के उपरांत आगामी कार्य दिवस उदाहरणार्थ रविवार को यदि ड्यूटी किया गया है तो सोमवार को अवकाश होगा। शेष दिवस पूर्ववत होगी।

अवकाश के दिन में जिला ग्रंथालय नहीं खुलने अथवा निरीक्षण के दौरान यदि कोई कर्मचारी बिना पूर्व सूचना/आवेदन पत्र तथा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर अनुपस्थित पाये जाते हैं तो नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिस हेतु स्वयं जिम्मेदार होगे।

Published on:

22 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / अब छुट्टियों में भी मिलेगा अध्ययन का अवसर, सुबह 5 से रात 11 बजे तक खुला रहेगा लाइब्रेरी

