CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में मिली गड़बड़ी, अपात्र को दी गई नियुक्ति, जानें पूरा मामला…

जब इस संबंध में परियोजना अधिकारी प्रभा तिर्की से जवाब मांगा गया तो उन्होंने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए चुप्पी साध ली और चैंबर छोड़कर चली गईं। वहीं, जब इस विषय में जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय शर्मा (महिला एवं बाल विकास विभाग) से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नियुक्ति संबंधी कोई भी दस्तावेज जिला स्तर पर नहीं आया है। पूरी प्रक्रिया परियोजना स्तर पर संपन्न हुई है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते।