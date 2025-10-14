Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में मिली गड़बड़ी, अपात्र को दी गई नियुक्ति, जानें पूरा मामला…

CG News: जशपुर जिले के तपकरा परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र कोरवापारा सरकरा में कार्यकर्ता पद की नियुक्ति में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

2 min read

जशपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 14, 2025

CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में मिली गड़बड़ी, अपात्र को दी गई नियुक्ति, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में मिली गड़बड़ी, अपात्र को दी गई नियुक्ति, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तपकरा परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र कोरवापारा सरकरा में कार्यकर्ता पद की नियुक्ति में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में खुलासा हुआ है कि एक अपात्र अभ्यर्थी को नियमों के विरुद्ध जाकर नियुक्ति दे दी गई। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और विभागीय अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

CG News: दावा-आपत्ति के नियमों का उल्लघन

विभागीय नियमों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान दावा-आपत्ति की अवधि में कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज मान्य नहीं होता। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभाग ने इस नियम की अनदेखी करते हुए अपात्र अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। इस प्रक्रिया में कथित तौर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दबाव भी बताया जा रहा है।

अधिकारियों की चुप्पी

जब इस संबंध में परियोजना अधिकारी प्रभा तिर्की से जवाब मांगा गया तो उन्होंने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए चुप्पी साध ली और चैंबर छोड़कर चली गईं। वहीं, जब इस विषय में जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय शर्मा (महिला एवं बाल विकास विभाग) से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नियुक्ति संबंधी कोई भी दस्तावेज जिला स्तर पर नहीं आया है। पूरी प्रक्रिया परियोजना स्तर पर संपन्न हुई है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते।

भर्ती प्रक्रिया में लगे पैसों के लेन-देन के आरोप

इस बीच अपात्र ठहराए गए एक अभ्यर्थी ने विभाग पर पैसे लेकर नियुक्ति करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नियमों को जानबूझकर बदला गया और योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर दिया।

जांच की मांग

अब स्थानीय लोग और वंचित अभ्यर्थी, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह ना सिर्फ भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि भविष्य में अन्य भर्तियों की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 04:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में मिली गड़बड़ी, अपात्र को दी गई नियुक्ति, जानें पूरा मामला…

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जादुई कलश के नाम पर 1.44 करोड़ की ठगी! विदेश में बेचने का दिया था झांसा, पुलिस ने फरार आरोपी को दबोचा

जादुई कलश के नाम पर 1.44 करोड़ की ठगी(photo-patrika)
जशपुर

बागबहार को मिली खेल सौगात! 4.67 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल…

बागबहार को मिली खेल सौगात! 4.67 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल...(photo-patrika)
जशपुर

जशपुर में विकास की नई शुरुआत! 61 करोड़ के CSR फंड से अस्पताल, स्कूल और तीरंदाजी केंद्र का होगा निर्माण…

जशपुर में विकास की नई शुरुआत! 61 करोड़ के CSR फंड से अस्पताल, स्कूल और तीरंदाजी केंद्र का होगा निर्माण...(photo-patrika)
जशपुर

CG Crime: जशपुर में ब्राउन शुगर की बरामदगी, ग्राहक की तलाश करते आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: जशपुर में ब्राउन शुगर की बरामदगी, ग्राहक की तलाश करते आरोपी गिरफ्तार
जशपुर

CG News: हिंदू धर्म और देवी दुर्गा के प्रति अभद्र टिप्पणी, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

CG News: हिंदू धर्म और देवी दुर्गा के प्रति अभद्र टिप्पणी, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.