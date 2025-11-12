CG News: दबंग की दरिंदगी! मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ को डंडे से पीटा, पैर की हड्डी 2 टुकड़ों में टूटी

CG News: इस बात को लेकर उसने कहा कि सड़क संकीर्ण होगा तो आवागमन सहित दुर्घटना घटित होगा। बस इतनी सी बात में आवेश आकर आरोपी ने पीड़ित को गालियां देकर हाथ में रखे बांस के डंडे बेरहमी से लहूलुहान होने तक पिटाई कर बेहोश कर दिया। पीड़ित के भाई ने बताया कि इस घटना को गांव के अन्य लोग भी देखें है। इसका समाधान करने गांव में बैठक भी आहूत हुई, लेकिन आरोपी ने पुलिस में शिकायत करने की बात कहते हुए फटकार लगाई जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस की शरण लेकर कार्रवाई की मांग की है।