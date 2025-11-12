CG News: दबंग की दरिंदगी! मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ को डंडे से पीटा, पैर की हड्डी 2 टुकड़ों में टूटी

दबंग ने मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ को डंडे से पीटा (photo source- Patrika)
CG News: मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ एक व्यक्ति को डंडे से बेरहम पिटाई कर दी गई। जिससे उसके पैर की हड्डी के दो टुकड़े हो गए। पुलिस में शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां एक्सरे रिपोर्ट पर दायां पैर के घुटने के नीचे की हड्डी दो टुकड़े हो गये हैं, जबकि बायां पैर और शरीर के अन्य अंगों में गंभीर चोटें के निशान हैं। पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों की सलाह लेने की बात कही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतबा चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरंगपानी निवासी मगन राम पैकरा पिता शंकर पैकरा ने 5 नवंबर को लिखित शिकायत देकर बताया कि उनके भाई पीड़ित समन साय पैंकरा को मामूली बात से आहत होकर आरोपी डिलेश्वर पैकरा गंदी-गंदी गालियां देकर हाथ में रखे बांस के डंडे से ताबड़तोड़ पिटाई कर लहुलुहान कर उसे बेहोशी के हालत में छोड़ दिया।
शिकायत के आधार पर कोतबा पुलिस ने आरोपी डिलेश्वर पैकरा के विरुद्ध धारा 296, 351 (2) 151(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पीड़ित को उपचार के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोतबा भेजा गया। इधर पीड़ित की हालत देखकर चिकित्सकों ने पत्थलगांव रिफर कर दिया।
गंभीर अवस्था को देखकर पत्थलगांव के डॉक्टरों ने उसे अम्बिकापुर भेज दिया गया जहां उनका उपचार चल रहा हैं। वहां के डॉक्टरों ने एक्सरे और सीटी स्कैन कर देखा तो रिपोर्ट में पीड़ित के दायां पैर की हड्डी दो भागों में बटकर टूट गया है। जबकि माथे और शरीर के अन्य भागों में भी गंभीर चोटें आई है। बरहाल टूटे पैर को प्लास्टर कर अम्बिकापुर जिला चिकित्सालय में बेहतर उपचार किया जा रहा हैं।
CG News: पीड़ित समन साय के भाई मगन साय ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वह घटना के दिन काम करने गया था। शाम करीब 6 बजे लौटा तो देखा कि उसका भाई समन साय सड़क किनारे रक्त रंजित हालत में बेहोश पड़ा था, तब वह उनकी मां और गांव के दिनेश पैकरा नामक व्यक्ति के सहयोग से घर उठाकर ले गया। कुछ समय बाद जब पीड़ित को होश आया तो उसने घटित घटना को विस्तार से बताया। उनका कहना था कि आरोपी सड़क को घेरकर अपनी बॉडी का घेरा लगा रहा था।
CG News: इस बात को लेकर उसने कहा कि सड़क संकीर्ण होगा तो आवागमन सहित दुर्घटना घटित होगा। बस इतनी सी बात में आवेश आकर आरोपी ने पीड़ित को गालियां देकर हाथ में रखे बांस के डंडे बेरहमी से लहूलुहान होने तक पिटाई कर बेहोश कर दिया। पीड़ित के भाई ने बताया कि इस घटना को गांव के अन्य लोग भी देखें है। इसका समाधान करने गांव में बैठक भी आहूत हुई, लेकिन आरोपी ने पुलिस में शिकायत करने की बात कहते हुए फटकार लगाई जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस की शरण लेकर कार्रवाई की मांग की है।
मामले को लेकर चौकी प्रभारी ने बताया कि घटना की शिकायत के बाद तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया हैं। पीड़ित के उपचार के लिए डॉक्टरों से सलाह लेने कही गई थी। अगर पैर टूट गए हैं या अन्य क्रिटिकल मामले डॉक्टर के रिपोर्ट में आते है तो कठोर व जटिल धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
