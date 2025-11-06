CG News: जिले में बंदर का आतंक! 2 दर्जन से अधिक लोग घायल, फॉरेस्ट टीम रेस्क्यू में भी नाकाम

सिंगीबहार में बंदरों का आतंक (photo source- Patrika)
CG News: जशपुर जिले के सिंगीबहार क्षेत्र में बंदर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले तीन दिनों से एक बंदर गांव और आसपास के क्षेत्रों में उत्पात मचा रहा है। अब तक 2 दर्जन से अधिक लोग बंदर के हमले में घायल हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं।
फॉरेस्ट विभाग की टीम ने बंदर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन वह अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। नतीजतन, गांव में दहशत का माहौल और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बंदर अब घरों में घुसकर रसोई और किचन में रखे भोजन को खा रहा है, बर्तन और सामान को बर्बाद कर रहा है।
CG News: कई घरों में उसने तोड़फोड़ भी की है। लोग दिनभर बंद दरवाजों के पीछे रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द बंदर को पकड़ा जाए और जंगल में छोड़ा जाए, ताकि गांव के लोग राहत की सांस ले सकें। फिलहाल सिंगीबहार और आसपास के इलाकों में बंदर का आतंक जारी है।
