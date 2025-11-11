मैंने मार दिया तेरे पापा को… महिला ने पति की हत्या कर सूटकेस में छिपाया शव, पुलिस टीम महाराष्ट्र रवाना

पत्नी ने पति की हत्या (photo source- Patrika)
Crime News: जशपुरनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में बंद करके घर में ही रख दिया। फिर उसने खुद अपनी बेटी को फोन कर बताया कि मैंने तेरे पिता को मार दिया है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
घटना दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर की है। मृतक संतोष भगत (43 वर्ष) गांव में खेती किसानी करता था और अपनी पत्नी (आरोपिया) के साथ रहता था। उनके तीन बच्चे हैं, जो शादी के बाद बाहर रहते हैं। शुक्रवार 7 नवंबर को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तीखा विवाद हुआ था। इसी दौरान कोरबा में रहने वाली उनकी एक बेटी ने फोन किया तो माता-पिता के झगड़े की आवाजें सुनीं।
थोड़ी देर में फोन कट गया। बेटी उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दी। अगले दिन 8 नवंबर को कोरबा में रहने वाली बेटी के पास ही उसकी मां का कॉल आया है उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी है। वहीं बताया कि उसके पिता शव को कम्बल में लपेटकर सूटकेस में रख दिया है। यह सुनकर बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने पति के साथ 9 नवंबर को गांव भिंजपुर पहुंची और यह बात अपने बड़े पिताजी विनोद मिंज (45 वर्ष) को बताई। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को दी।
Crime News: बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 103(1) के तहत केस पंजीबद्ध किया गया है। जांच में यह साफ हो गया कि हत्या पत्नी ने ही की है। वह वारदात के बाद घर छोड़कर फरार है। पुलिस ने आरोपिया की पहचान कर ली है और उसकी तलाश में टीम महाराष्ट्र रवाना कर दी गई है।
हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपिया की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। टीम महाराष्ट्र भेजी गई है। गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा: शशि मोहन सिंह, एसपी जशपुर, जिला।
Crime News: सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घर की तलाशी में एक गहरे लाल रंग का ट्रॉली सूटकेस मिला। जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो अंदर संतोष भगत का शव मिला। शव को कंबल से ढंककर सूटकेस में ठूंसकर बंद किया गया था। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है।
जशपुर
छत्तीसगढ़
