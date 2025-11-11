मैंने मार दिया तेरे पापा को… महिला ने पति की हत्या कर सूटकेस में छिपाया शव, पुलिस टीम महाराष्ट्र रवाना

थोड़ी देर में फोन कट गया। बेटी उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दी। अगले दिन 8 नवंबर को कोरबा में रहने वाली बेटी के पास ही उसकी मां का कॉल आया है उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी है। वहीं बताया कि उसके पिता शव को कम्बल में लपेटकर सूटकेस में रख दिया है। यह सुनकर बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने पति के साथ 9 नवंबर को गांव भिंजपुर पहुंची और यह बात अपने बड़े पिताजी विनोद मिंज (45 वर्ष) को बताई। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को दी।