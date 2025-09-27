नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई! 25 NDPS प्रकरणों में जब्त गांजा और नशीले पदार्थ नष्ट, कारोबारियों को लगा झटका

CG Police Action: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में दर्ज 25 एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त अवैध मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई सूरजपुर जिले स्थित इंदिरा पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड, नयनपुर, गिरवरगंज की भट्टी में की गई।
इस दौरान कुल 650 किलो गांजा (कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए), 228 नग प्रतिबंधित नशीला कफ सिरप और 551 नग नशीली कैप्सूल को जलाकर नष्ट किया गया। नष्टीकरण की कार्रवाई जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की देखरेख में संपन्न हुई।
समिति के अध्यक्ष शशि मोहन सिंह, सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, जिला आबकारी अधिकारी महिमा पट्टावी तथा पर्यावरण संरक्षण अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। पूरी प्रक्रिया को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया ताकि कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। यह कदम जिले में नशे के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की सतर्कता और कड़े रुख को दर्शाता है।