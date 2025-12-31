31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika Logo

जौनपुर

जौनपुर में बदलापुर के हिस्ट्रीशीटर का भेजा उड़ाया, अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश फरार…गांव में मची अफरा तफरी

मंगलवार की रात बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के बबुरा गांव में तेरहवीं में गए हिस्ट्रीशीटर स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से क्षेत्र में जहां सनसनी फैल गई

जौनपुर

image

anoop shukla

Dec 31, 2025

Up news, jaunpur

फोटो सोर्स:सोशल मीडिया, मृतक स्वाधीन सिंह

मंगलवार देर रात जौनपुर जिले में अज्ञात हमलावरों ने शातिर हिस्ट्रीशीटर स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात उस समय हुई जब स्वाधीन सिंह एक तेरहवीं के कार्यक्रम से खाना खाकर अपने घर लौट रहा था, हमलावर घटना को अंजाम देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

तेरहवीं में शामिल होने गया था स्वाधीन, अकेला देख मारी गोली

जानकारी के मुताबिक जिले के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के बबूरा गांव का रहने वाला स्वाधीन सिंह अपने भाई सानिध्य के साथ एक तेरहवीं के भोज में शामिल होने गए था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि खाना खाने के बाद स्वाधीन फोन पर बात करते हुए अकेले तालाब के पास टहलने चला गया। इसी बीच घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया।बदमाशों ने स्वाधीन की दाहिनी कनपटी पर सटाकर गोली मारी जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा।

तड़प रहे स्वाधीन को लेकर पहुंचे अस्पताल, हुई मौत

गोली चलने की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर दौड़े जहां स्वाधीन तड़प रहा था। उसे आनन-फानन में बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां काफी खून गिर जाने से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अधिकारियों ने मामले के खुलासे को लेकर चार टीमों का गठन किया है।

मृतक जिले के बदलापुर, सिंगरामऊ थाने का था हिस्ट्रीशीटर

SP ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू बदलापुर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उसके खिलाफ बदलापुर और सिंगरामऊ थानों में हत्या के प्रयास, लूट और रंगदारी जैसे लगभग डेढ़ दर्जन गंभीर मामले दर्ज थे। SP ग्रामीण के अनुसार इस मामले में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए चार अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

Published on:

31 Dec 2025 03:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / जौनपुर में बदलापुर के हिस्ट्रीशीटर का भेजा उड़ाया, अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश फरार…गांव में मची अफरा तफरी

