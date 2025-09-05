अगले 3 दिन बारिश बरपाएगी कहर, माही बांध के खोले गए गेट, उफान पर नदियां

बारिश का सिलसिला बुधवार दोपहर से शुरू हो गया था। जो गुरुवार को भी जारी रहा। दिन में रुक-रुककर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। दोपहर करीब ढाई बजे बादलों ने ब्रेक लिया। इस समय तक अंचल के नदी-नाले उफान पर आ गए। अच्छी बात ये है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। यदि आंकड़ों पर नजर डाले तो बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 2.4 इंच बारिश रामा ब्लॉक में तो सबसे कम 0.6 इंच बारिश राणापुर ब्लॉक में दर्ज की गई। इसी तरह झाबुआ ब्लॉक में 1.04 इंच, थांदला में 1.6 इंच, पेटलावद में 1.5 इंच और मेघनगर ब्लॉक में 0.6 इंच बारिश दर्ज की गई।