अगले 3 दिन बारिश बरपाएगी कहर, माही बांध के खोले गए गेट, उफान पर नदियां

weather update: भादों में लगी झड़ी ने सावन के सूखे को पानी-पानी कर दिया। बीते 24 घंटे में झाबुआ जिले में औसत 1.3 इंच बारिश हुई। इसके साथ ही कुल औसत वर्षा का आंकड़ा 30.1 इंच पर पहुंच गया है। लगातार बारिश के चलते माही मुख्य बांध का लेवल मेंटेन करने के लिए दो गेट खोलना पड़े। उधर, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी (heavy rain alert) जारी की है। ऐसे में फिलहाल राहत की संभावना नहीं है।
बारिश का सिलसिला बुधवार दोपहर से शुरू हो गया था। जो गुरुवार को भी जारी रहा। दिन में रुक-रुककर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। दोपहर करीब ढाई बजे बादलों ने ब्रेक लिया। इस समय तक अंचल के नदी-नाले उफान पर आ गए। अच्छी बात ये है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। यदि आंकड़ों पर नजर डाले तो बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 2.4 इंच बारिश रामा ब्लॉक में तो सबसे कम 0.6 इंच बारिश राणापुर ब्लॉक में दर्ज की गई। इसी तरह झाबुआ ब्लॉक में 1.04 इंच, थांदला में 1.6 इंच, पेटलावद में 1.5 इंच और मेघनगर ब्लॉक में 0.6 इंच बारिश दर्ज की गई।
लगातार हो रही बारिश के चलते माही मुख्य बांध (Mahi Dam) के दो गेट खोलना पड़े। जल संसाधन विभाग के ईई विपिन पाटीदार ने बताया गुरुवार सुबह 7 बजे माही मुख्य बांध का जलस्तर 450.95 मीटर तक पहुंच गया था। बांध में पानी की आवक लगातार बनी रहने से जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मुख्य बांध का लेवल मेंटेन करने के लिए सुबह साढ़े आठ बजे दो गेट खोले गए।
एक गेट को 1 मीटर और दूसरे को आधा मीटर खोला गया है। जिससे 186.60 घनमीटर पानी प्रति सेकंड की दर से माही नदी में प्रवाहित हो रहा है। अधिक वर्षा होने की स्थिति में किसी भी समय अन्य गेट भी खोले जा सकते है। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए माही मुख्य बांध के निचले क्षेत्र के साथ ही माही नदी के आसपास के हिस्से में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करने और तटीय क्षेत्र से दूरी बनाए रखने को कहा है।
5 सितंबर: इस दिन 66.8 मिमी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 90% व न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 80% रहने का अनुमान है। आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा चलेगी।
6 सितंबर: इस दिन 83.7 मिमी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 29.3 और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 91% व न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 78% रहने का अनुमान है। आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 12 किमी प्रति घंटे की रपत्तार से दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की हवा चलेगी।
7 सितंबर: इस दिन 12.1 मिमीबारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 82% व न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 77% रहने का अनुमान है। आसमान में मध्यम घने बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 11 किमी प्रति घंटे रकी रफ्तार से दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम हवा चलेगी।
कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आरके त्रिपाठी ने बताया कि झाबुआ जिले में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा। आसमान में घने से मध्यम घने बादल छाए रहेंगे। तापमान सामान्य रहेगा और कहीं। कहीं हल्की से भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29.2 से 29.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.1 से 22.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। (heavy rain alert)