Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झाबुआ

अगले 3 दिन बारिश बरपाएगी कहर, माही बांध के खोले गए गेट, उफान पर नदियां

weather update: भादों में झमाझम बारिश ने सावन के सूखे को गीला कर दिया है। मौसम विभाग ने जिले में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

झाबुआ

Akash Dewani

Sep 05, 2025

3 days heavy rain alert jhabua weather update mahi dam
3 days heavy rain alert jhabua weather update mahi dam (फोटो- सोशल मीडिया वीडियो)

weather update: भादों में लगी झड़ी ने सावन के सूखे को पानी-पानी कर दिया। बीते 24 घंटे में झाबुआ जिले में औसत 1.3 इंच बारिश हुई। इसके साथ ही कुल औसत वर्षा का आंकड़ा 30.1 इंच पर पहुंच गया है। लगातार बारिश के चलते माही मुख्य बांध का लेवल मेंटेन करने के लिए दो गेट खोलना पड़े। उधर, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी (heavy rain alert) जारी की है। ऐसे में फिलहाल राहत की संभावना नहीं है।

झाबुआ में नदी-नाले उफान पर

बारिश का सिलसिला बुधवार दोपहर से शुरू हो गया था। जो गुरुवार को भी जारी रहा। दिन में रुक-रुककर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। दोपहर करीब ढाई बजे बादलों ने ब्रेक लिया। इस समय तक अंचल के नदी-नाले उफान पर आ गए। अच्छी बात ये है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। यदि आंकड़ों पर नजर डाले तो बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 2.4 इंच बारिश रामा ब्लॉक में तो सबसे कम 0.6 इंच बारिश राणापुर ब्लॉक में दर्ज की गई। इसी तरह झाबुआ ब्लॉक में 1.04 इंच, थांदला में 1.6 इंच, पेटलावद में 1.5 इंच और मेघनगर ब्लॉक में 0.6 इंच बारिश दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

अगले 48 घंटे ‘अति भारी बारिश’ करेगी तांडव, 18 जिलों में अलर्ट जारी
भोपाल
heavy rain alert monsoon news september 5 mp weather update

माही बांध के दो गेट खोले

लगातार हो रही बारिश के चलते माही मुख्य बांध (Mahi Dam) के दो गेट खोलना पड़े। जल संसाधन विभाग के ईई विपिन पाटीदार ने बताया गुरुवार सुबह 7 बजे माही मुख्य बांध का जलस्तर 450.95 मीटर तक पहुंच गया था। बांध में पानी की आवक लगातार बनी रहने से जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मुख्य बांध का लेवल मेंटेन करने के लिए सुबह साढ़े आठ बजे दो गेट खोले गए।

एक गेट को 1 मीटर और दूसरे को आधा मीटर खोला गया है। जिससे 186.60 घनमीटर पानी प्रति सेकंड की दर से माही नदी में प्रवाहित हो रहा है। अधिक वर्षा होने की स्थिति में किसी भी समय अन्य गेट भी खोले जा सकते है। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए माही मुख्य बांध के निचले क्षेत्र के साथ ही माही नदी के आसपास के हिस्से में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करने और तटीय क्षेत्र से दूरी बनाए रखने को कहा है।

3 दिन ऐसा रहेगा मौसम

5 सितंबर: इस दिन 66.8 मिमी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 90% व न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 80% रहने का अनुमान है। आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा चलेगी।

6 सितंबर: इस दिन 83.7 मिमी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 29.3 और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 91% व न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 78% रहने का अनुमान है। आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 12 किमी प्रति घंटे की रपत्तार से दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की हवा चलेगी।

7 सितंबर: इस दिन 12.1 मिमीबारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 82% व न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 77% रहने का अनुमान है। आसमान में मध्यम घने बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 11 किमी प्रति घंटे रकी रफ्तार से दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम हवा चलेगी।

मौसम वैज्ञानिक का अनुमान

कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आरके त्रिपाठी ने बताया कि झाबुआ जिले में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा। आसमान में घने से मध्यम घने बादल छाए रहेंगे। तापमान सामान्य रहेगा और कहीं। कहीं हल्की से भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29.2 से 29.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.1 से 22.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। (heavy rain alert)

ये भी पढ़ें

जनपद CEO को पीटने वाले BJP नेता पर एक्शन, SDM ने खुद खड़े रहकर चलवाया बुलडोजर!
इंदौर
mhow janpad ceo assault case bjp leader relative llegal encroachment bulldozer action mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 11:39 am

Published on:

05 Sept 2025 11:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / अगले 3 दिन बारिश बरपाएगी कहर, माही बांध के खोले गए गेट, उफान पर नदियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट