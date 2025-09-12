एमपी की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, सीएम ने किया ट्वीट

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बहनों के खातों में राशि अंतरित की। झाबुआ जिले के पेटलावद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लाड़ली बहना योजना के तहत राज्य की 1.26 करोड़ बहनों के खातों में पैसे डाले। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हम बहनों का लाभान्वित करते हैं तो कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठने लगती है। कांग्रेसी कहते हैं कि लाड़ली बहना योजना के पैसों से महिलाएं दारु पी जाती हैं। सीएम ने सभा में उपस्थित महिलाओं से इस बयान पर कांग्रेसियों से सवाल पूछने का भी आग्रह किया। पेटलावद के कार्यक्रम और लाड़ली बहना योजना की राशि भेजने के संबंध में सीएम ने ट्वीट भी किया।