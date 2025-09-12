Patrika LogoSwitch to English

झाबुआ

एमपी की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, सीएम ने किया ट्वीट

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बहनों के खातों में राशि अंतरित की।

झाबुआ

deepak deewan

Sep 12, 2025

Chief Minister transferred the amount of Ladli Behna Yojana in Petlawad
Chief Minister transferred the amount of Ladli Behna Yojana in Petlawad

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बहनों के खातों में राशि अंतरित की। झाबुआ जिले के पेटलावद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लाड़ली बहना योजना के तहत राज्य की 1.26 करोड़ बहनों के खातों में पैसे डाले। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हम बहनों का लाभान्वित करते हैं तो कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठने लगती है। कांग्रेसी कहते हैं कि लाड़ली बहना योजना के पैसों से महिलाएं दारु पी जाती हैं। सीएम ने सभा में उपस्थित महिलाओं से इस बयान पर कांग्रेसियों से सवाल पूछने का भी आग्रह किया। पेटलावद के कार्यक्रम और लाड़ली बहना योजना की राशि भेजने के संबंध में सीएम ने ट्वीट भी किया।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर से हेलीकॉप्टर से पेटलावद हेलीपैड पहुंचें। यहां बीजेपी नेताओं और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। पेटलावद के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री विजय शाह, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें भी मौजूद थी।

सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 28वीं किश्त भेजी। प्रदेशभर की 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में योजना के 1541 करोड़ रुपए भेजे गए। इनमें झाबुआ जिले की 1.92 लाख बहनों के 23.60 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस रिफिल की राशि का अंतरण भी किया।

Updated on:

12 Sept 2025 03:34 pm

Published on:

12 Sept 2025 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / एमपी की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, सीएम ने किया ट्वीट

