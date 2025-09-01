MP में 40 किलो चांदी के आभा मंडल में विराजे गणपति, मिट्टी से बनाई बड़ी प्रतिमा, देखें तस्वीरें

मंदिर समिति से जुड़े संजय कांठी, अशोक शर्मा, अजय रामावत, निर्मल आचार्य, नितिन साकी, संदीप राजरतन, हरीश शाह लाला भाई, राजेंद्र जैन (शुभम) आदि ने बताया लंबे समय से हम विचार कर रहे ये कि भगवान के आभा मंडल को पूरी तरह चांदी से निर्मित किया जाए। जब एस्टीमेट बनाया तो पता चला कि इसके लिए लगभग 40 किलो चांदी लगेगी। यह पूरी चांदी भक्तों के सहयोग से जुटाई है। इसके बाद आभा मंडल तैयार करने में साढ़े चार लाख रुपए की लकड़ी और 4 लाख रुपए मजदूरी लगी। आज यह मंदिर जन-जन की आस्था का केंद्र है। यहां गणेश उत्सव के साथ ही आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।