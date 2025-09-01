Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झाबुआ

MP में 40 किलो चांदी के आभा मंडल में विराजे गणपति, मिट्टी से बनाई बड़ी प्रतिमा, देखें तस्वीरें

MP News: मध्यप्रदेश में भक्तों की आस्था ने रचा अनोखा इतिहास। चिंतामन गणेश मंदिर में 40 किलो चांदी से तैयार हुआ भव्य आभा मंडल, भक्तों के सहयोग से मंदिर नई पहचान बना रहा।

झाबुआ

Akash Dewani

Sep 01, 2025

chintaman ganesh 40 kg silver abha mandal jhabua mp news
chintaman ganesh 40 kg silver abha mandal jhabua (Patrika.com)

MP News: मुंबई के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की तरह झाबुआ के थांदला गेट स्थित चिंतामन गणेश मंदिर (Chintaman Ganesh) में भी भव्य आभा मंडल (silver abha mandal) है। इसके निर्माण में 40 किलोग्राम चांदी का उपयोग किया गया है। यह सारा कार्य भक्तों के सहयोग से पूर्ण हुआ। वर्तमान में चिंतामन गणेश मंदिर जन-जन की आस्था का केंद्र है। मंदिर के निर्माण की भी अपना अनूठी कहानी है।

1996 में मूर्ति हुई थी स्थापित

चिंतामन गणेश के भक्त निर्मल आचार्य और राजेंद्र जैन (शुभम) बताते हैं कि वर्तमान में जहां भगवान का भव्य मंदिर है। वहां वर्ष 1996 में मिट्टी की प्रतिमा विराजित की गई थी। सात सालों तक यही प्रतिमा स्थापित रही। तब तक भगवान टीन शेड में विराजित थे। ऐसे में भक्तो ने मंदिर निर्माण का निर्णय लिया। इसके लिए लकी ड्रॉ भी किया गया। जितनी राशि जमा हुई उससे मंदिर का निर्माण कर 11 मई 2005 को अक्षय तृतीया के दिन चिंतामन गणेश के साथ माता रिद्धि-सिद्धि की स्थापना की गई।

ये भी पढ़ें

महाकाल भांग श्रृंगार को लेकर बवाल, हिंदू संगठन ने दी खुली चुनौती, कहा- आओ करते है शास्त्रार्थ
उज्जैन
Ujjain Mahakal Bhang Shringar controversy open challenge for Shastrartha mp news

भक्तों के सहयोग से जुटा राशि

मंदिर समिति से जुड़े संजय कांठी, अशोक शर्मा, अजय रामावत, निर्मल आचार्य, नितिन साकी, संदीप राजरतन, हरीश शाह लाला भाई, राजेंद्र जैन (शुभम) आदि ने बताया लंबे समय से हम विचार कर रहे ये कि भगवान के आभा मंडल को पूरी तरह चांदी से निर्मित किया जाए। जब एस्टीमेट बनाया तो पता चला कि इसके लिए लगभग 40 किलो चांदी लगेगी। यह पूरी चांदी भक्तों के सहयोग से जुटाई है। इसके बाद आभा मंडल तैयार करने में साढ़े चार लाख रुपए की लकड़ी और 4 लाख रुपए मजदूरी लगी। आज यह मंदिर जन-जन की आस्था का केंद्र है। यहां गणेश उत्सव के साथ ही आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

शुभ-लाभ की प्रतिमा की स्थापना जल्द

मंदिर के पुजारी मनोज सारोलकर ने बताया आभा मंडल तैयार होने के बाद अब मंदिर में जल्द ही भगवान गणेश के पुत्र शुभ-लाभ की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए योजना बनाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: उज्जैन के बाद अब इंदौर में VIP दर्शन को लेकर विवाद, ग्रामीणों को गणेश मंदिर में दर्शन करने से रोका
इंदौर
VIP darshan controversy villagers stopped in khajrana ganesh mandir mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 12:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / MP में 40 किलो चांदी के आभा मंडल में विराजे गणपति, मिट्टी से बनाई बड़ी प्रतिमा, देखें तस्वीरें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट