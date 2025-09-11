लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त से खाते होंगे फुल, कलेक्टर ने ट्विट कर दी खुशखबरी

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जल्द ही आपके खातों में आने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस बार लाड़ली बहना योजना की किस्त के 1250 रुपए की राशि सीएम मोहन यादव झाबुआ से ट्रांसफर करेंगे। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई लाड़ली बहना योजना का राज्यस्तरीय कार्यक्रम इस बार झाबुआ के पेटलावद में होने जा रहा है।
इस कार्यक्रम में भाग लेने सीएम मोहन यादव पेटलावद पहुंचेंगे। आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। झाबुआ कलेक्टर ने खुद से लाड़ली बहनों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर ये जानकारी दी है। उन्होंने इस कार्यक्रम से पहले की जा रहीं तैयारियों का निरीक्षण किया और तय समय सीमा पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।
बता दें कि कलेक्टर नेहा मीना (Jhabua Collector)के मुताबिक मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां झाबुआ के पेटलावद में जारी हैं। पिछले चार दिन से जारी तैयारियों के बीच कलेक्टर ने अब तक दो बार कार्यक्रम स्थल और हैलीपेड का जायजा ले चुकी हैं। वे बार-बार समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे रही हैं। ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह का कोई व्यवधान या रुकावट न आए।
बता दें कि इस बार लाड़ली बहना योजना के पैसे 13 सितंबर शुक्रवार को 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस दिन की तैयारियों को लेकर झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने खुद X अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया कि झाबुआ को पेटलावद से सीएम मोहन यादव लाड़ली बहना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्य से 1250 रुपए की 28वीं किस्त की राशि का अंतरण करेंगे। अब तक प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपेड का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को झाबुआ के पेटलावद में आयोजित लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्हें यहां लाने में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया की अहम भूमिका है। वे कार्यक्रम की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। इस दौरान पत्रिका से विशेष चर्चा में उन्होंने लाड़ली बहना योजना सहित अन्य विषयों पर अपनी बात रखी। आप भी पढ़ें मंत्री से पत्रिका की खास बातचीत के अंश....
सवाल- आपके प्रयासों से लाडली बहना योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम झाबुआ में हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे?
जवाब- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे प्रदेश की बहनों के उत्थान के लिए विभिन्न योजना लागू की है। लाड़ली बहना योजना भी उनमें से एक है। मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि इस बार योजना की किस्त आदिवासी अंचल से बहनों के खाते में जमा हो। उन्होंने सहर्ष आमंत्रण स्वीकार लिया। हम पेटलावद में ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
सवाल-लाड़ली बहना की राशि बढ़ाने की बात कही जा रही है, कितनी वृद्धि होगी?
जवाब- भाई दूज से प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 34 हजार बहनों के खाते में प्रतिमाह 1500 रुपए जमा होने लगेंगे। वर्ष 2028 तक योजना की राशि 3 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। हमारी सरकार ने जो वादा किया है उसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा।
सवाल- प्रदेश की कई बहनें योजना से वंचित है, उनका पंजीयन कब से शुरु होगा?
जवाब- सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। निकट भविष्य में हम नए सिरे से योजना में पंजीयन प्रारंभ करेंगे। कोई भी पात्र बहन योजना से वंचित नहीं रहेगी।
सवाल- आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और कई विभागों में महिलाओं के पद रिक्त हैं?
जवाब- अकेले महिला एवं बाल विकास विभाग में 19 हजार 671 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम दौर में हैं। मोहन सरकार महिलाओं को नौकरी देने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। झाबुआ जिले में 941 पदों पर महिलाओं की भर्ती की जा रही है। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवा रहे हैं।
सवाल- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलने की बात कही जा रही है?
जवाब- निश्चित तौर पर हम पहले चरण में झाबुआ के साथ ही से सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में वर्किंग वीमन हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। 50 सीटर हॉस्टल में महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। नवरात्र में हॉस्टल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। इसके अलावा जिले में 353 नए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण भी करने की तैयारी है।
सवाल- आपने विभाग में पेपरलेस सिस्टम लागू किया है?
जवाब- ई ऑफिस सिस्टम लागू किए जाने के बाद से शासकीय कार्य में पारदर्शिता आई है। इससे जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ लक्ष्यों को शीघ्र हासिल करने में मदद मिलेगी। कोई भी अधिकारी अनावश्यक फाइल लंबित नहीं रख पाएगा।
बताया जा रहा है कि हर महीने की तरह इस महीने भी राज्य स्तरीय लाड़ली बहना कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम मोहन यादव लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ आर्थिक सहायता देने भर के लिए नहीं होगा, बल्कि आगामी त्योहारों और 2028 तक के रोडमैप घोषणा का हिस्सा भी बनेगा। दरअसल जानकारी मिल रही है कि सीएम इस बार भी घोषणा कर सकते हैं कि दिवाली की भाई दूज से लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगी। वहीं 2028 तक 3,000 रुपए तक किए जाने का लक्ष्य है।
सरकारी पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर महिलाएं अपनी किस्त की स्थिति देख सकती हैं। इसके लिए आधार, आवेदन ID या समग्र ID डालकर नंबर के माध्यम से वे यह जान सकती हैं कि लाड़ली बहना योजना की सितंबर की किस्त आई है या नहीं। वहीं वे बैंक जाकर लाड़ली बहना योजना के खाते की पासबुक में ट्रांजिक्शन एंट्री अपडेट करवा सकती हैं या कैशियर से भी पता कर सकती हैं कि उनके खाते में 28वीं किस्त के 1250 रुपए आए हैं या नहीं।
जानकारी के मुताबिक योजना के तहत जनवरी 2025 तक करीब 1.63 लाख महिलाओं के नाम लाड़ली बहना योजना की पात्रता सूची से हटा दिए गए हैं। ये वो महिलाएं थीं जो 60 वर्ष की आयु पार कर चुकी थीं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी का नाम मनमाने तरीके से नहीं काटा जा रहा है, बल्कि पात्रता की शर्त पूरी न करने पर सिस्टम खुद ही अपडेट जानकारी शो करता है।
-1- परिवार समग्र आई डी
-2- व्यक्तिगत समग्र आई डी
-3- आधार कार्ड
-4- स्वयं का आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता
-5- मोबाइल नंबर (जिस पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय ओटीपी भेजा जा सके।)
-- ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस या फिर कैंप स्थल से आवेदन फॉर्म मिलेंगे।
-- इन्हीं ऑफिस में ही आवेदन फॉर्म लाडली बहना पोर्टल या मोबाइल एप से अपलोड होंगे।
-- आवेदन फॉर्म भरते वक्त आवेदक महिला का होना जरूरी है, इस वक्त उनकी फोटो ली जाएगी।
-- आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा।
-- इस Application Number को संभालकर रखना होगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार दिवाली पर नए रजिस्ट्रेशन किए जाने या नये नाम जोड़े जाने की घोषणा कर सकती है। पांच दिन के इस पर्व पर लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत किस्त की राशि बढ़ाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 27वीं किस्त जारी करने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि दिवाली की भाई दूज से लाड़ली बहनों के खाते में 1250 नहीं बल्कि 1500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से किस्त (Ladli Behna Yojana Installment) जारी की जाएगी।
तो अपने डॉक्यूमेंट्स रखें लें तैयार, ताकि नए रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर आप भी अपना नाम सराकर की इस महत्वाकांक्षी योजना में जुड़वा सकें।