मेले में बड़ा हादसा: 100 फीट ऊंचाई से भरभराकर गिरा झूला, 15 बच्चे घायल, देखें हेरतंगेज वीडियो

Maharaja No Melo :मध्य प्रदेश के झाबुआ शहर में स्थित उत्कृष्ट मैदान में आयोजित 20 दिवसीय 'महाराज नो मेलो' में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। मेले में आकर्षण का केंद्र रहा 'नाव वाला झूला' लोगों को झुलाते समय अचानक अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे के चलते मेले में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, नाव वाले झूले में सवार लोगों में पिछली तरफ बैठी छात्राओं में से करीब 15 छात्राएं घायल हो गईं। सभी बच्चों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।