‘अफसरों को पिलाएंगे दूषित पानी’, MP कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने दी चेतावनी…..

जीतू पटवारी ने उपस्थित महिलाओं से लाडली बहना के पैसों मिलने की जानकारी ली। थांदला, झाबुआ, मनावर के विधायकों ने कहा कि अवैध शराब गुजरात जाती है। इसको लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश रांका, ब्लॉक अध्यक्ष यामीन शेख एवं कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद एसडीएम रितिका पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, थांदला विधायक वीरसिंह भूरिया, झाबुआ विधायक विकांत भूरिया, मनावर विधायक हीरालाल अलावा सहित पूर्व विधायक प्रताप ग्रेवाल, वालसिंह मेडा, कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त ने संबोधित किया। (mp news)