‘अफसरों को पिलाएंगे दूषित पानी’, MP कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने दी चेतावनी…..

meghnagar chemical pollution congress protest jitu patwari (फोटो- जीतू पटवारी एक्स हैंडल)
Congress Protest:झाबुआ के मेघनगर में स्थित कैमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट (Chemical Pollution) के पीने के पानी में मिलने और खेती में पड़ने वाले दुष्प्रभावों के विरोध में कांग्रेस ने जीवन बचाओ महाआंदोलन के तहत प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन में शामिल स्थानीय लोग अपने साथ प्रदूषित पानी लेकर शामिल हुए। (mp news)
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने ग्रामीणों के हाथ में रंग-बिरंगे पानी की बोतल देखी तो उन्हें मंच के पास बुलाया और केमिकल प्रदूषित रंगीन पानी की बोतलों को देखा। ग्रामीणों से बात करते हुए मंच से ही प्रदूषण विभाग के अधिकारी और तहसीलदार को बुलाकर तीखे सवाल-जवाब किए।
पटवारी ने दो माह में स्थिति ठीक करने की चेतावनी देते हुए अधिकारियों को चेताया कि अगली बार जब औचक निरीक्षण करने आऊं तो ऐसा पानी मिला तो आपको पिलाऊंगा। पटवारी ने कहा कि प्रशासन उद्योगों को ठीक कर दे नहीं तो हम आपको ठीक कर देंगे। (mp news)
पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि ये उद्योग नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात से हटाकर यहां भेजे गए हैं। इससे यहां की जनता परेशान हो रही है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि इन उद्योगों के जहरीले पानी के कारण नदी-नाले, तालाब में मछलियां, मेंढक आदि मर चुके हैं। लोगों में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं।
यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलता और बाहर के लोग यहां लाए जाते हैं। इसी कारण यह क्षेत्र वोट चोरी का अड्डा बन चुका है। थांदला विधायक वीरसिंह भूरिया के नेतृत्व में कृषि मंडी में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने केमिकल उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को लेकर विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दो बजे मंच पर पहुंचे। इसके पूर्व वे नगर में निकली रैली में शामिल हुए।
जीतू पटवारी ने उपस्थित महिलाओं से लाडली बहना के पैसों मिलने की जानकारी ली। थांदला, झाबुआ, मनावर के विधायकों ने कहा कि अवैध शराब गुजरात जाती है। इसको लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश रांका, ब्लॉक अध्यक्ष यामीन शेख एवं कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद एसडीएम रितिका पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, थांदला विधायक वीरसिंह भूरिया, झाबुआ विधायक विकांत भूरिया, मनावर विधायक हीरालाल अलावा सहित पूर्व विधायक प्रताप ग्रेवाल, वालसिंह मेडा, कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त ने संबोधित किया। (mp news)
ब्लॉक अध्यक्ष यामिन शेख ने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चालीस वर्ष पूर्व मंडीदीप पीथमपुर एवं मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की थी, लेकिन शासन की गलत नीतियों से यहां बाहर से भगाए कैमिकल प्लांट जहर फैला रहे हैं।
विधायक वीरसिंह भूरिया कहा कि तीस से अधिक गांवों मे मेघनगर के खतरनाक केमिकल युक्त पानी और गैसों से मानव के साथ पशु पक्षी और फसलें प्रभावित हो रही है। इन उद्योगों को यहां से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस का यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये उद्योग बंद नहीं हो जाते। कार्यकम का संचालन कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश रांका ने किया। (mp news)
