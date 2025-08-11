महाकाल दर्शन से पहले पर्यटन मोटेल में टूरिस्ट पढ़ सकेंगे रामायण और गीता

झाबुआ मध्य प्रदेश-गुजरात सीमा पर है। ऐसे में महाकाल दर्शन के लिए आने-जाने वाले सैलानी यहां ठहरते हैं। उनके लिए मोटेल में उज्जयिनी प्रतिकल्पा, भगवान गणेश पर आधारित शब्दांजलि और प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के ब्रोशर भी रखे हैं। वे प्रदेश के दर्शनीय व तीर्थ स्थलों की जानकारी भी ले सकेंगे। मैनेजर विशाल थनवार ने बताया कि यह व्यवस्था प्रदेश के सभी पर्यटन मोटेल में की जा रही है।