महाकाल दर्शन से पहले पर्यटन मोटेल में टूरिस्ट पढ़ सकेंगे रामायण और गीता

MP Tourism: सिंहस्थ 2028 की बड़ी तैयारी, टूरिस्ट जहां ठहरेंगे वहां उपलब्ध होंगी धार्मिक-आध्यात्मिक किताबें, महाकाल दर्शन को आने वाले भक्त झाबुआ में ठहरते हैं, यहां टूरिज्म मोटेल में मिलेगी सुविधा...

झाबुआ

Sanjana Kumar

Aug 11, 2025

MP Tourism
mp tourism: सिंहस्थ 2028 की तैयारी (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP Tourism: अब पर्यटन विभाग के होटलों में पर्यटक धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का अनुभव भी ले सकेंगे। झाबुआ के पर्यटन विभाग के टूरिस्ट मोटेल में रामायण, रामचरित मानस और श्रीमद्भागवत गीता सहित कई धार्मिक-आध्यात्मिक पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध कराया गया है। यह पहल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए की गई है।

महाकाल दर्शन के लिए यहां ठहरते हैं टूरिस्ट

झाबुआ मध्य प्रदेश-गुजरात सीमा पर है। ऐसे में महाकाल दर्शन के लिए आने-जाने वाले सैलानी यहां ठहरते हैं। उनके लिए मोटेल में उज्जयिनी प्रतिकल्पा, भगवान गणेश पर आधारित शब्दांजलि और प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के ब्रोशर भी रखे हैं। वे प्रदेश के दर्शनीय व तीर्थ स्थलों की जानकारी भी ले सकेंगे। मैनेजर विशाल थनवार ने बताया कि यह व्यवस्था प्रदेश के सभी पर्यटन मोटेल में की जा रही है।

Published on:

11 Aug 2025 08:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / महाकाल दर्शन से पहले पर्यटन मोटेल में टूरिस्ट पढ़ सकेंगे रामायण और गीता

