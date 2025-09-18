पीएम मोदी की सभा में जा रही बस ने मासूम को रौंदा, पुलिस को हटाने पड़े बैनर-पोस्टर

बुधवार को सीमावर्ती धार जिले के भैंसोला में प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए झाबुआ जिले से बड़ी संख्या में लोग भैंसोला रवाना हुए थे। उनके लिए स्थानीय स्तर पर बस और अन्य वाहनों के इंतजाम किए गए थे। सुबह रामा विकासखंड की ग्राम पंचायत बोचका से ग्रामीण बस (क्रमांक MP 45 P 0271) से भैंसोला जा रहे थे।