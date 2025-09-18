पीएम मोदी की सभा में जा रही बस ने मासूम को रौंदा, पुलिस को हटाने पड़े बैनर-पोस्टर

PM Modi Dhar Visit:झाबुआ से प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए ग्रामीणों को लेकर जा रही बस की चपेट में आने से सात वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना पर मंत्री निर्मला भूरिया ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही है। घटना बुधवार सुबह की है। (mp news)
बुधवार को सीमावर्ती धार जिले के भैंसोला में प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए झाबुआ जिले से बड़ी संख्या में लोग भैंसोला रवाना हुए थे। उनके लिए स्थानीय स्तर पर बस और अन्य वाहनों के इंतजाम किए गए थे। सुबह रामा विकासखंड की ग्राम पंचायत बोचका से ग्रामीण बस (क्रमांक MP 45 P 0271) से भैंसोला जा रहे थे।
इस दौरान ग्राम माछलिया से मरगारुंडी जाने वाले पुल पर अचानक सात वर्षीय बालक आदित्य पिता पूनम वास्केल दौड़ता हुआ आ गया। बस की चपेट में आने से वह गंभीर घायल हो गया। ऐसे में परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामा लेकर पहुंचे। यहां से उसे झाबुआ जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान आदित्य की मौत हो गई। (mp news)
हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल आदित्य को अस्पताल रवाना करने के बाद पुलिस ने तत्काल बस पर लगा प्रधानमंत्री की सभा का बैनर हटा दिया। बस को झाबुआ कोतवाली में खड़ा करवाया गया। चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्घटना में बालक की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है।
हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने शोकाकुल परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की सहायता (Compensation) की घोषणा की है। मंत्री निर्मला भूरिया ने एक लाख रुपए और रेडक्रॉस के माध्यम से पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। (mp news)
सड़क दुर्घटना में सात वर्षीय बालक आदित्य के निधन की जानकारी मिली है। यह दुखद घटना है और मैं पीड़ित परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं।- निर्मला भूरिया, कैबिनेट मंत्री