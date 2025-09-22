वरिष्ठ बीजेपी नेता की अश्लील हरकत, महिला को भेजी गंदी वीडियो, कहा- देखकर डिलीट कर देना

Senior bjp leader sent obscene video: झाबुआ में एक महिला को मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजने के मामले में पुलिस ने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार के पूर्व अध्यक्ष अनोखीलाल मेहता (Anokhilal Mehta) के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। (MP News)
पुलिस के मुताबिक महिला ने कालीदेवी थाने में शिकायत कर बताया 15 अगस्त को पेटलावद निवासी अनोखीलाल मेहता के मोबाइल नंबर से व्हाट्स एप पर मेसेज आया। मैसेज में लिखा था कि 'मैं एक वीडियो सेंड कर रहा हूं, देखकर डिलीट कर देना।' उन्होंने अश्लील वीडियो (obscene video) सेंड किया था। इसकी जानकारी महिला ने अपने बेटे को दी। बेटे ने तुरंत स्कीन शॉट ले लिया। इसके बाद महिला के बेटे ने अनोखीलाल को कॉल भी किया। उसकी आवाज सुनकर अनोखीलाल ने फोन काट दिया। (MP News)
इसके बाद महिला ने कालीदेवी थाने पर प्रमाण के साथ शिकायत की। संपूर्ण जांच के पश्चात पुलिस ने अब जाकर अनोखीलाल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। इस प्रकरण में झाबुआ एसडीओपी रुपरेखा यादव ने अहम भूमिका निभाई। जब जांच पड़ताल में देरी हो रही थी तो उन्होंने कालीदेवी थाना प्रभारी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इस मामले में एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। (MP News)
प्रकरण में प्रारंभिक रूप से जो तथ्य सामने आए हैं। उसके आधार पर एफआइआर दर्ज की गई है। आरोपी अनोखीलाल ने जो वीडियो शेयर किया था, उसे डिलीट कर दिया था, लेकिन शिकायतकर्ता के पास उसका स्कीन शॉट है। साइबर सेल भी पूरा वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। - रूपरेखा यादव, एसडीओपी, झाबुआ
झाबुआ के नवागत एसपी डॉ. शिव दयाल सिंह महिला संबंधी अपराधों के मामले में बेहद सख्त है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में इस बिंदु को शामिल किया है। पिछले दिनों पुलिस अधिकारियों की बैठक में भी एसपी स्पष्ट कर चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर ही काम किया जाएगा। संभवत: उनके इस सख्त रुख को देखते हुए ही महिला संबंधी इस प्रकरण की जांच में तेजी आई और आरोपी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज हुई। (MP News)