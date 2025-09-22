वरिष्ठ बीजेपी नेता की अश्लील हरकत, महिला को भेजी गंदी वीडियो, कहा- देखकर डिलीट कर देना

पुलिस के मुताबिक महिला ने कालीदेवी थाने में शिकायत कर बताया 15 अगस्त को पेटलावद निवासी अनोखीलाल मेहता के मोबाइल नंबर से व्हाट्स एप पर मेसेज आया। मैसेज में लिखा था कि 'मैं एक वीडियो सेंड कर रहा हूं, देखकर डिलीट कर देना।' उन्होंने अश्लील वीडियो (obscene video) सेंड किया था। इसकी जानकारी महिला ने अपने बेटे को दी। बेटे ने तुरंत स्कीन शॉट ले लिया। इसके बाद महिला के बेटे ने अनोखीलाल को कॉल भी किया। उसकी आवाज सुनकर अनोखीलाल ने फोन काट दिया। (MP News)