Jhalawar Accident: झालावाड़ में भीषण हादसा, बाइक के उड़े परखच्चे, 1 की मौत, ग्रामीणों ने कार को लगाई आग

थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कार सिलेहगढ़ की ओर तेज रफ्तार से आ रही थी। रास्ते में कार ने पहले दो भैंसों को टक्कर मारी, जिससे वे मौके पर ही मर गईं। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर कंठाल नदी की पुल की सुरक्षा दीवार से टकराई और बाइक को भी टक्कर मार दी। बाइक सवार नईम हुसैन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके पहले कार चला रहे भैंसानी निवासी धूम सिंह ने सगस महाराज मंदिर के पास राधेश्याम माली और उसकी दो भैंसों को टक्कर मारी। राधेश्याम माली घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भवानीमंडी रेफर किया गया।