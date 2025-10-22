Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Jhalawar Accident: झालावाड़ में भीषण हादसा, बाइक के उड़े परखच्चे, 1 की मौत, ग्रामीणों ने कार को लगाई आग

परिजनों ने बताया कि मृतक नईम हुसैन की आठ दिन की बेटी है, जो सुनेल स्थित ससुराल में है। नईम अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ।

2 min read

झालावाड़

image

Rakesh Mishra

Oct 22, 2025

Jhalawar Accident

मृतक नईम हुसैन। फाइल फोटो- पत्रिका

मिश्रौली। कस्बे के सिलेहगढ़ में बुधवार को कंठाल नदी की पुलिया पर बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत में मध्यप्रदेश निवासी नईम हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही मिश्रौली पुलिस मौके पर पहुंची।

थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कार सिलेहगढ़ की ओर तेज रफ्तार से आ रही थी। रास्ते में कार ने पहले दो भैंसों को टक्कर मारी, जिससे वे मौके पर ही मर गईं। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर कंठाल नदी की पुल की सुरक्षा दीवार से टकराई और बाइक को भी टक्कर मार दी। बाइक सवार नईम हुसैन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके पहले कार चला रहे भैंसानी निवासी धूम सिंह ने सगस महाराज मंदिर के पास राधेश्याम माली और उसकी दो भैंसों को टक्कर मारी। राधेश्याम माली घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भवानीमंडी रेफर किया गया।

पत्नी और बेटी से मिलने जा रहा था

परिजनों ने बताया कि मृतक नईम हुसैन की आठ दिन की बेटी है, जो सुनेल स्थित ससुराल में है। नईम अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। कार चालक को हिरासत में लिया गया

पुलिया पर लगा जाम

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कार को आग के हवाले कर दिया और स्टेट मेगा हाइवे की पुलिया पर जाम लगा दिया। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। जाम हटाने के लिए मिश्रौली, पगारिया और भवानीमंडी पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ चिरंजीलाल मीणा और तहसीलदार अब्दुल हाफिज ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। काफी देर बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सर्च कर रही एसडीआरएफ टीम

ग्रामीणों के अनुसार हादसे के समय बाइक पर तीन लोग सवार थे, जिनमें से दो नदी में गिर गए। वहीं परिजनों का कहना है कि नईम अकेले ही सुनेल जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी में तलाश जारी है।

