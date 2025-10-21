प्रेमिका की धमकियों से डरे शादीशुदा युवक ने की थी आत्महत्या, पुलिस ने माना हनी ट्रैप, महिला गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा और सदर थानाधिकारी रामस्वरूप राठौर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने 21 अक्टूबर को प्रकरण में आरोपी ममता सुमन को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक जांच में पाया गया है कि आरोपी महिला और उसके परिजनों ने मृतक को झूठे प्यार का झांसा व हनी ट्रैप में फंसा कर झूठे मुकदमे का डर दिखा कर रुपए और आभूषणों की मांग की जा रही थी।