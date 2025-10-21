प्रेमिका की धमकियों से डरे शादीशुदा युवक ने की थी आत्महत्या, पुलिस ने माना हनी ट्रैप, महिला गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर
झालरापाटन। सदर थाना पुलिस ने शादी नहीं करने पर बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराने की धमकी देने के कारण एक जने के आत्महत्या कर लेने के मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले को हनी ट्रैप माना।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के गांव मंगाल निवासी नीतू गुर्जर पत्नी देवराज गुर्जर ने पुलिस को परिवाद दिया कि उसके पति से झालरापाटन की ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला ममता सुमन दोस्ती कर झूठे प्यार में फंसा लिया। फिर बलात्कार का प्रकरण दर्ज करवाने की धमकी देकर रुपए, सोने व चांदी के आभूषण ऐंठती रही।
महिला और उसके परिजन पति पर पत्नी को तलाक देकर उसके साथ शादी करने के लिए दबाव बनाते रहे। जिससे परेशान होकर उसके पति देवराज गुर्जर ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। उसे इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा और सदर थानाधिकारी रामस्वरूप राठौर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने 21 अक्टूबर को प्रकरण में आरोपी ममता सुमन को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक जांच में पाया गया है कि आरोपी महिला और उसके परिजनों ने मृतक को झूठे प्यार का झांसा व हनी ट्रैप में फंसा कर झूठे मुकदमे का डर दिखा कर रुपए और आभूषणों की मांग की जा रही थी।
