Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

प्रेमिका की धमकियों से डरे शादीशुदा युवक ने की थी आत्महत्या, पुलिस ने माना हनी ट्रैप, महिला गिरफ्तार

पुलिस टीम ने 21 अक्टूबर को प्रकरण में आरोपी ममता सुमन को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है।

less than 1 minute read

झालावाड़

image

Rakesh Mishra

Oct 21, 2025

Honey Trap

प्रतीकात्मक तस्वीर

झालरापाटन। सदर थाना पुलिस ने शादी नहीं करने पर बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराने की धमकी देने के कारण एक जने के आत्महत्या कर लेने के मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले को हनी ट्रैप माना।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के गांव मंगाल निवासी नीतू गुर्जर पत्नी देवराज गुर्जर ने पुलिस को परिवाद दिया कि उसके पति से झालरापाटन की ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला ममता सुमन दोस्ती कर झूठे प्यार में फंसा लिया। फिर बलात्कार का प्रकरण दर्ज करवाने की धमकी देकर रुपए, सोने व चांदी के आभूषण ऐंठती रही।

महिला और उसके परिजन पति पर पत्नी को तलाक देकर उसके साथ शादी करने के लिए दबाव बनाते रहे। जिससे परेशान होकर उसके पति देवराज गुर्जर ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। उसे इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

यह वीडियो भी देखें

महिला से पूछताछ

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा और सदर थानाधिकारी रामस्वरूप राठौर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने 21 अक्टूबर को प्रकरण में आरोपी ममता सुमन को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक जांच में पाया गया है कि आरोपी महिला और उसके परिजनों ने मृतक को झूठे प्यार का झांसा व हनी ट्रैप में फंसा कर झूठे मुकदमे का डर दिखा कर रुपए और आभूषणों की मांग की जा रही थी।

ये भी पढ़ें

अलवर में पटाखे की चिंगारी से युवक की मौत, खेत में कर रहा था काम, मां का रो-रोकर बुरा हाल
अलवर
Alwar Rajgarh Youth dies from cracker spark

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 06:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / प्रेमिका की धमकियों से डरे शादीशुदा युवक ने की थी आत्महत्या, पुलिस ने माना हनी ट्रैप, महिला गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेमिका की धमकियों से इतना परेशान हुआ शादीशुदा युवक, दिवाली से पहले उठाया खौफनाक कदम, परिवार में कोहराम

Suicide in Jhalrapatan
झालावाड़

झालावाड़ में नशा तस्करी का भंडाफोड़: तस्कर के साथ भी हुई ठगी; डोडाचूरा की जगह कट्टों में भरा गेहूं का भूसा

smuggling in Jhalawar
झालावाड़

बसों की नहीं हो रही फायर ऑडिट, कंडम बसे भी दौड़ रही रोड पर

झालावाड़

26 अक्टूबर से होगी चंद्रभागा कार्तिक मेले में भूखंडों की नीलामी, आज से आवेदन शुरू

झालावाड़

4 हजार से अधिक घरों में खड़ी कारें फिर भी छीन रहे गरीबों का हक

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.