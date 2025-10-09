Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Rajasthan: अवैध हथियार तस्कर-2 हिस्ट्रीशीटर पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 6 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लालचंद ऊर्फ लालू खटीक अवैध देसी हथियार तस्करी गैंग का सरगना है। वह मध्यप्रदेश के मनावर से हथियार खरीदकर लाता और अपराधियों को बेच देता है।

2 min read

झालावाड़

image

Rakesh Mishra

Oct 09, 2025

Illegal arms smuggler

पुलिस गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

झालावाड़। कुख्यात हिस्ट्रीशीटरों, अवैध मादक पदार्थ, हनी ट्रेप, धोखाधड़ी करने वाली गैंग के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने और रखने वालों पर निशाना साधा है। पुलिस ने मध्यप्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हथियार तस्कर, दो हिस्ट्रीशीटर समेत छह गिरफ्तार जनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से छह देसी पिस्टल व कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में संगठित अपराध, मादक पदार्थ, अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। झालरापाटन पुलिस को सूचना मिली थी कि सूरजपोल गेट निवासी लालचंद ऊर्फ लालू खटीक अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करता है। उसने कई लोगों को हथियार बेचे हैं। इस पर पुलिस ने दो दिन पहले लालचंद को डिटेन किया और उसके पास से एक देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए।

अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी

पुलिस ने सूचना के आधार पर अलग-अलग स्थानों से वांदियाखेड़ी निवासी हिस्ट्रीशीटर नंदलाल ऊर्फ नंदा को डिटेन कर उसके पास से देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस, सुसनेर (मध्यप्रदेश) निवासी हाफिजुल्ला ऊर्फ हाफिज खान को डिटेन कर उसके पास से देसी पिस्टल बरामद किया। पुलिस ने बुधवार को बावड़ीखेड़ा निवासी देव सिंह गुर्जर और भालती निवासी बाल सिंह गुर्जर को डिटेन कर उनके कब्जे से एक-एक बारह बोर का देसी कट्टा और एक-एक जिंदा कारतूस, काली तलाई निवासी रामनारायण दांगी के पास से एक बारह बोर का देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।

तस्कर गैंग का सरगना है लालू

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लालचंद ऊर्फ लालू खटीक अवैध देसी हथियार तस्करी गैंग का सरगना है। वह मध्यप्रदेश के मनावर से हथियार खरीदकर लाता और अपराधियों को बेच देता है।

सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर है नंदा

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चांदियाखेड़ी निवासी नंदा उर्फ नंदलाल गुर्जर झालावाड़ सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, लूट, वसूली, मारपीट, अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के सोलह प्रकरण दर्ज हैं। इनमें झालरापाटन में सात, सदर में चार, रायपुर में तीन और असनावर में दो मामले दर्ज हैं।

मध्यप्रदेश के सुसनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर हाफिजुल्ला ऊर्फ हाफिज खान के खिलाफ सुसनेर में 11 और डग में एक प्रकरण, रामनारायण दांगी के खिलाफ रायपुर थाने में तीन प्रकरण दर्ज है। लालचंद और देव सिंह के खिलाफ एक-एक प्रकरण दर्ज है।

यह थी पुलिस टीम

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा, उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा, झालरापाटन थानाधिकारी हरलाल मीणा, हैडकांस्टेबल सीताराम, प्रीतम सिंह, मनोज कुमार, कांस्टेबल बाबूलाल स्वामी, मुकेश कुमार, किशोर कुमार, करण सिंह, सुरेश कुमार, पवन कुमार और सूरज कुमार।













Published on:

09 Oct 2025 06:08 pm

