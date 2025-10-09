Rajasthan: अवैध हथियार तस्कर-2 हिस्ट्रीशीटर पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 6 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस ने सूचना के आधार पर अलग-अलग स्थानों से वांदियाखेड़ी निवासी हिस्ट्रीशीटर नंदलाल ऊर्फ नंदा को डिटेन कर उसके पास से देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस, सुसनेर (मध्यप्रदेश) निवासी हाफिजुल्ला ऊर्फ हाफिज खान को डिटेन कर उसके पास से देसी पिस्टल बरामद किया। पुलिस ने बुधवार को बावड़ीखेड़ा निवासी देव सिंह गुर्जर और भालती निवासी बाल सिंह गुर्जर को डिटेन कर उनके कब्जे से एक-एक बारह बोर का देसी कट्टा और एक-एक जिंदा कारतूस, काली तलाई निवासी रामनारायण दांगी के पास से एक बारह बोर का देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।