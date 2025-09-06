Rajasthan Crime: पेट्रोल पंप पर पत्नी के सामने बेइज्जती… हिस्ट्रीशीटर ने निकाली पिस्टल और सरेआम चला दी गोली

झालावाड़ (कोटा)। मामा-भांजा चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर गुरुवार देर रात पानी के साथ बाइक में पेट्रोल भरवाने आए एक हिस्ट्रीशीटर ने सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का कारण मामूली था। सेल्समैन ने हिस्ट्रीशीटर को उसकी पत्नी के सामने दो मिनट इंतजार करने को कहा। हिस्ट्रीशीटर को यह बात नागवार गुजरी। उसने आपा खोया और फायरिंग कर दी। फायरिंग में सेल्समेन बच गया। पुलिस ने इस मामले में हिस्ट्रीशीटर समेत तीन जनों को गिरफ्तार कर लिया।