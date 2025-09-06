Rajasthan: पेट्रोल पंप वाले ने पत्नी के सामने पति को कह दी ऐसी बात, उसने रिवाल्वर निकाली और गोली चला दी…

Rajasthan Crime News: झालावाड़ शहर के मामा.भांजा चौराहे स्थित एक पेट्रोल पंप पर गुरुवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने उत्पात मचा दिया। मामूली विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने सेल्समैन पर पिस्टल तान दी और हवा में फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है।
घटना रात करीब 1 बजे की है। पुलिस के अनुसार पेट्रोल पंप का सेल्समैन उस समय एक अन्य ग्राहक की बाइक में पेट्रोल डाल रहा था। तभी तीन लोग जिनमें दो युवक और युवती शामिल थे…,बाइक से पहुंचे और पेट्रोल भरने की मांग करने लगे। सेल्समैन ने उन्हें महज 2 मिनट रुकने को कहा लेकिन यह बात उनमें से एक आरोपी को नागवार गुजरी। उसने अपनी पत्नी के सामने अपमानित होने की बात कहकर हंगामा खड़ा कर दिया।
विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने सेल्समैन से मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच विक्की यादव उर्फ भाया और अंकित काला नामक बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर सेल्समैन पर तान दी। जान बचाने के लिए सेल्समैन भागकर केबिन में घुस गया। आरोपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने हवा में फायरिंग कर पूरे पंप पर अफरा.तफरी मचा दी। घटना के दौरान आरोपियों ने पंप पर तोड़फोड़ भी की। पंप मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है।
कोतवाली थाना प्रभारी रामकेश मीणा ने बताया कि मौके से एक जिंदा और एक खाली कारतूस बरामद किया गया है। आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।