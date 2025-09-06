Rajasthan: पेट्रोल पंप वाले ने पत्नी के सामने पति को कह दी ऐसी बात, उसने रिवाल्वर निकाली और गोली चला दी…

विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने सेल्समैन से मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच विक्की यादव उर्फ भाया और अंकित काला नामक बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर सेल्समैन पर तान दी। जान बचाने के लिए सेल्समैन भागकर केबिन में घुस गया। आरोपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने हवा में फायरिंग कर पूरे पंप पर अफरा.तफरी मचा दी। घटना के दौरान आरोपियों ने पंप पर तोड़फोड़ भी की। पंप मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है।