Rajasthan: मूसलाधार बारिश, तेज धमाके के साथ गिरी बिजली, अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने दे दिया ‘तेज बारिश’ का येलो अलर्ट

शहर सहित आस-पास के क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद आस-पास के नदी नालों में भी पानी की आवक हुई। वहीं शहर के संजय कॉलोनी, कुम्हार मोहल्ला,चंदा महाराज की पुलिया सहित कई जगह नीचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। वहीं सड़कों पर तेजवेग से पानी बह निकला। घरों में घुसे पानी को लोग बाल्टियां भर-भरकर निकालते नजर आए। कालीसिंध बांध के चार गेट खोलकर- 48548 क्यूसेक पानी की निकाली की जा रही।