Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झालावाड़

Rajasthan: मूसलाधार बारिश, तेज धमाके के साथ गिरी बिजली, अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने दे दिया ‘तेज बारिश’ का येलो अलर्ट

Jhalwar Weather Report: झालावाड़ शहर में रेतवाड़ा मोहल्ले में बारिश के दौरान ही तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक धार्मिक स्थल के टीनशेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।

झालावाड़

Akshita Deora

Sep 01, 2025

rain in jhalawar
फोटो: पत्रिका

IMD Yellow Alert Of Heavy Rainfall: झालावाड़ शहर में दोपहर बाद रविवार को झमाझम बारिश हुई। करीब दो घंटे हुए बारिश से शहर के कई नीचले हिस्सों में पानी भर गया। दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शाम चार बजे तक जारी रहा।

बिजली की गडगड़ाहट और लगातार झमाझम बारिश से चंदा महाराज की पुलिया और कुम्हार मोहल्ले के आस-पास के घरों में पानी घुस गया। शहर में रविवार को सबसे ज्यादा बारिश रायपुर में 140 एमएम, वहीं झालावाड़ में 48, असनावर एमएम बारिश दर्ज की गई।

वहीं झालावाड़ शहर में रेतवाड़ा मोहल्ले में बारिश के दौरान ही तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक धार्मिक स्थल के टीनशेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यहां पास में ही कुछ देर पहले बच्चे खेल रहे थे लेकिन वो बिजली गिरने से कुछ ही पहले चंदा महाराज की पुलिया पर आया पानी देखने चले गए।

ये भी पढ़ें

Monsoon Update : सितंबर महीने के पहले दिन ही ताबड़तोड़ बरसेगा मानसून, 9 जिलों में भारी और 4 में अति भारी बारिश की बड़ी चेतावनी
जयपुर
Rajasthan rain alert

कई इलाके बने दरिया

राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के चलते जिले में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। शनिवार को भी मेघ खासे मेहरबान रहे। रविवार को शहर में करीब दो घंटे में दो इंच पानी बरसा। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार आगामी पांच दिन झालावाड़ में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारां, कोटा, झालावाड़ में हल्की से मध्मय बारिश हो सकती है विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है।

शहर में गिरी आकाशीय बिजली

शहर में दोपहर 12 बजे से ही काले-घने बादल छाए रहे। शहर में करीब दो घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस दौरान शहर में 48 एमएम यानी 2 इंच पानी बरसा। दो घंटे तक हुई मूसलाधार बरसात से शहर के मुख्य बाजारों और निचली जगहों पर पानी भर गया।

घरों में पानी भरने से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त

शहर सहित आस-पास के क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद आस-पास के नदी नालों में भी पानी की आवक हुई। वहीं शहर के संजय कॉलोनी, कुम्हार मोहल्ला,चंदा महाराज की पुलिया सहित कई जगह नीचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। वहीं सड़कों पर तेजवेग से पानी बह निकला। घरों में घुसे पानी को लोग बाल्टियां भर-भरकर निकालते नजर आए। कालीसिंध बांध के चार गेट खोलकर- 48548 क्यूसेक पानी की निकाली की जा रही।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: मानसून की ‘ताबड़तोड़ बारिश’ ने तोड़े रिकॉर्ड, 53.33% ज्यादा हुई बारिश, 1 सितंबर से बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी जारी
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan: मूसलाधार बारिश, तेज धमाके के साथ गिरी बिजली, अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने दे दिया ‘तेज बारिश’ का येलो अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट