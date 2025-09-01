Rajasthan: मूसलाधार बारिश, तेज धमाके के साथ गिरी बिजली, अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने दे दिया ‘तेज बारिश’ का येलो अलर्ट

IMD Yellow Alert Of Heavy Rainfall: झालावाड़ शहर में दोपहर बाद रविवार को झमाझम बारिश हुई। करीब दो घंटे हुए बारिश से शहर के कई नीचले हिस्सों में पानी भर गया। दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शाम चार बजे तक जारी रहा।
बिजली की गडगड़ाहट और लगातार झमाझम बारिश से चंदा महाराज की पुलिया और कुम्हार मोहल्ले के आस-पास के घरों में पानी घुस गया। शहर में रविवार को सबसे ज्यादा बारिश रायपुर में 140 एमएम, वहीं झालावाड़ में 48, असनावर एमएम बारिश दर्ज की गई।
वहीं झालावाड़ शहर में रेतवाड़ा मोहल्ले में बारिश के दौरान ही तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक धार्मिक स्थल के टीनशेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यहां पास में ही कुछ देर पहले बच्चे खेल रहे थे लेकिन वो बिजली गिरने से कुछ ही पहले चंदा महाराज की पुलिया पर आया पानी देखने चले गए।
राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के चलते जिले में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। शनिवार को भी मेघ खासे मेहरबान रहे। रविवार को शहर में करीब दो घंटे में दो इंच पानी बरसा। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी पांच दिन झालावाड़ में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारां, कोटा, झालावाड़ में हल्की से मध्मय बारिश हो सकती है विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है।
शहर में दोपहर 12 बजे से ही काले-घने बादल छाए रहे। शहर में करीब दो घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस दौरान शहर में 48 एमएम यानी 2 इंच पानी बरसा। दो घंटे तक हुई मूसलाधार बरसात से शहर के मुख्य बाजारों और निचली जगहों पर पानी भर गया।
शहर सहित आस-पास के क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद आस-पास के नदी नालों में भी पानी की आवक हुई। वहीं शहर के संजय कॉलोनी, कुम्हार मोहल्ला,चंदा महाराज की पुलिया सहित कई जगह नीचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। वहीं सड़कों पर तेजवेग से पानी बह निकला। घरों में घुसे पानी को लोग बाल्टियां भर-भरकर निकालते नजर आए। कालीसिंध बांध के चार गेट खोलकर- 48548 क्यूसेक पानी की निकाली की जा रही।