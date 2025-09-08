ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत, सांवलिया जी दर्शन कर लौट रहे थे

झालावाड़। सांवलिया जी के दर्शन कर सोमवार सुबह लौटते समय चितौड़गढ़ के पास हाइवे पर ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार आतरवाड़ा के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारोला थाना क्षेत्र के आतरवाड़ा गांव निवासी किशन, उसका मित्र अर्जुन, धानोदा कलां निवासी नरेंद्र के साथ रविवार शाम गांव से सांवलिया जी दर्शन के लिए रवाना हुए थे।