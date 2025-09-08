Patrika LogoSwitch to English

ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत, सांवलिया जी दर्शन कर लौट रहे थे

सांवलिया जी के दर्शन कर सोमवार सुबह लौटते समय चितौड़गढ़ के पास हाइवे पर ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार आतरवाड़ा के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई

झालावाड़

kamlesh sharma

Sep 08, 2025

मृतक के घर पसरा सन्नाटा। पत्रिका

झालावाड़। सांवलिया जी के दर्शन कर सोमवार सुबह लौटते समय चितौड़गढ़ के पास हाइवे पर ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार आतरवाड़ा के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारोला थाना क्षेत्र के आतरवाड़ा गांव निवासी किशन, उसका मित्र अर्जुन, धानोदा कलां निवासी नरेंद्र के साथ रविवार शाम गांव से सांवलिया जी दर्शन के लिए रवाना हुए थे।

सोमवार सुबह लौटते समय चितौड़गढ़ के पास हाइवे पर ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में किशन (19) पुत्र दुर्गालाल भील और अर्जुन (20) पुत्र मुकेश भील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नरेंद्र (19) पुत्र जोधराज भील निवासी धानोदा कलां गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार मृतक किशन की बहन की सगाई की बातचीत गंभीर घायल नरेंद्र के साथ चल रही थी। इसी वजह से किशन अपने दोस्त अर्जुन के साथ नरेंद्र के साथ सांवलिया जी दर्शन को गया था।

इकलौता भाई था

आतरवाड़ा गांव निवासी किशन दो बहनों के बीच इकलौता भाई था। सड़क हादसे में घर का चिराग बुझ जाने से परिवार गहरे सदमे में है। अर्जुन के परिवार में छोटा भाई और बहन हैं। दोनों मित्र एक ही स्कूल में कक्षा 12 के छात्र थे और साथ पढ़ाई करते थे। रविवार को दोनों मित्र नरेंद्र के साथ सांवलिया जी दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए।

