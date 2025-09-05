Patrika LogoSwitch to English

टोंक

दर्दनाक हादसा: कंटेनर ने कुचला, मौके पर पति-पत्नी की मौत, जयपुर जा रहे थे घूमने

जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनास पुल पर कंटेनर के कुचलने से बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक सवार मृतकों की दो साल की पुत्री तथा एक जना घायल हो गया।

टोंक

kamlesh sharma

Sep 05, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

टोंक। जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनास पुल पर कंटेनर के कुचलने से बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक सवार मृतकों की दो साल की पुत्री तथा एक जना घायल हो गया। सदर थाना प्रभारी जयमलसिंह ने बताया कि मृतक जयुपर के बासबदनपुरा निवासी सोहेल (30) पुत्र मोहम्मद रईस तथा उसकी पत्नी मुस्कान (25) है। वहीं कालीपटन निवासी मृतक का दोस्त नौशाद घायल हो गया। जबकि उनकी दो साल की बेटी अनाया को मामूली चोट आई है। इधर, परिजनों ने बताया कि सोहेल, मुस्कान, दो साल की मासूम तथा नौशाद बाइक से जयपुर जा रहे थे।

ऐसे हुआ हादसा

पुलिस ने बताया कि बनास पुल पर रोडवेज बस ने कंटेनर और बाइक को ओवरटेक किया और आगे निकल गई। इसके बाद पुल पर रोडवेज ने अचानक किसी कारण से ब्रेक लगा दिए। वहीं चालक कंटेनर की गति को नियंत्रण में नहीं पाया और बाइक सवार पति-पत्नी को कुचलता हुआ रोडवेज से जा टकराया। इसमें पति-पत्नी की मौत हो गई तथा बाइक सवार व कंटेनर चालक घायल हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने उन्हें सआदत अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से कंटेनर चालक फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश निवासी सुरजीतसिंह यादव को जयपुर रेफर कर दिया।

टोंक में ही रहता था सोहेल

जयपुर निवासी सोहेल टोंक के कालीपलटन इलाके में पत्नी के साथ किराए के मकान में तीन साल से रहता था। वह नाश्ता बनाने का काम करता था। शुक्रवार को अपने दोस्त नौशादा और पत्नी व बेटी के साथ जयपुर घूमने जा रहे थे। हादसे के बाद नौशाद और अनाया सडक़ किनारे गिर गए। इससे वे बच गए।

Published on:

05 Sept 2025 05:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / दर्दनाक हादसा: कंटेनर ने कुचला, मौके पर पति-पत्नी की मौत, जयपुर जा रहे थे घूमने

