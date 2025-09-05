दर्दनाक हादसा: कंटेनर ने कुचला, मौके पर पति-पत्नी की मौत, जयपुर जा रहे थे घूमने

टोंक। जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनास पुल पर कंटेनर के कुचलने से बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक सवार मृतकों की दो साल की पुत्री तथा एक जना घायल हो गया। सदर थाना प्रभारी जयमलसिंह ने बताया कि मृतक जयुपर के बासबदनपुरा निवासी सोहेल (30) पुत्र मोहम्मद रईस तथा उसकी पत्नी मुस्कान (25) है। वहीं कालीपटन निवासी मृतक का दोस्त नौशाद घायल हो गया। जबकि उनकी दो साल की बेटी अनाया को मामूली चोट आई है। इधर, परिजनों ने बताया कि सोहेल, मुस्कान, दो साल की मासूम तथा नौशाद बाइक से जयपुर जा रहे थे।