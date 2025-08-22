Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झालावाड़

Rajasthan : झगड़े के बाद पति के हाथ-पैर बांधे, गला दबाकर की हत्या, शव के पास ही बैठी रही पत्नी

जावर थाना क्षेत्र के कोलुखेड़ी मेवातियान गांव में गुरुवार रात को झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति हाथ-पैर बांध दिए। फिर रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी।

झालावाड़

kamlesh sharma

Aug 22, 2025

फोटो पत्रिका

मनोहरथाना (झालावाड़)। जावर थाना क्षेत्र के कोलुखेड़ी मेवातियान गांव में गुरुवार रात को झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति हाथ-पैर बांध दिए। फिर रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह मृतक के पास बैठी रही। शुक्रवार सुबह उसका भाई मौके पर पहुंचा तो वारदात का पता चला। पुलिस ने भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

मृतक के भाई हजारीलाल ने पुलिस को बताया कि उसका भाई हरकचंद लोधा (32) लगभग छह महीने पूर्व मध्यप्रदेश की रेखाबाई से शादी की थी। यह उसकी तीसरी शादी थी। गुरुवार रात को किसी विवाद के बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई।

इसके बाद रेखाबाई ने हरकचंद के हाथ पैर बांध दिए और उसका गला दबा दिया। शुक्रवार सुबह जब हरकचंद दिखाई नहीं दिया, तो वह उसके घर पहुंचा। वहां हरकचंद चारपाई पर पड़ा था और उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। उसकी पत्नी रेखा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सारा वाक्या देखकर उसने पुलिस को सूचना दी।

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: ट्रक ने स्कूटर सवार युवती को कुचला, हादसे का मंजर देख सिहर उठे लोग, घर मचा कोहराम
अजमेर
ajmer road accident (1)

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मनोहरथाना स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने हजारीलाल की रिपोर्ट पर पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

विवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता का आरोप- गला घोंट कर मारा… ससुर बोला- फंदा लगाकर की आत्महत्या
अलवर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 07:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan : झगड़े के बाद पति के हाथ-पैर बांधे, गला दबाकर की हत्या, शव के पास ही बैठी रही पत्नी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.