Rajasthan : झगड़े के बाद पति के हाथ-पैर बांधे, गला दबाकर की हत्या, शव के पास ही बैठी रही पत्नी

मनोहरथाना (झालावाड़)। जावर थाना क्षेत्र के कोलुखेड़ी मेवातियान गांव में गुरुवार रात को झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति हाथ-पैर बांध दिए। फिर रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह मृतक के पास बैठी रही। शुक्रवार सुबह उसका भाई मौके पर पहुंचा तो वारदात का पता चला। पुलिस ने भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।