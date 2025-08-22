Rajasthan : झगड़े के बाद पति के हाथ-पैर बांधे, गला दबाकर की हत्या, शव के पास ही बैठी रही पत्नी

मनोहरथाना (झालावाड़)। जावर थाना क्षेत्र के कोलुखेड़ी मेवातियान गांव में गुरुवार रात को झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति हाथ-पैर बांध दिए। फिर रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह मृतक के पास बैठी रही। शुक्रवार सुबह उसका भाई मौके पर पहुंचा तो वारदात का पता चला। पुलिस ने भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
मृतक के भाई हजारीलाल ने पुलिस को बताया कि उसका भाई हरकचंद लोधा (32) लगभग छह महीने पूर्व मध्यप्रदेश की रेखाबाई से शादी की थी। यह उसकी तीसरी शादी थी। गुरुवार रात को किसी विवाद के बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई।
इसके बाद रेखाबाई ने हरकचंद के हाथ पैर बांध दिए और उसका गला दबा दिया। शुक्रवार सुबह जब हरकचंद दिखाई नहीं दिया, तो वह उसके घर पहुंचा। वहां हरकचंद चारपाई पर पड़ा था और उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। उसकी पत्नी रेखा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सारा वाक्या देखकर उसने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मनोहरथाना स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने हजारीलाल की रिपोर्ट पर पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।