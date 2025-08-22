विवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता का आरोप- गला घोंट कर मारा… ससुर बोला- फंदा लगाकर की आत्महत्या

मृतका के पिता मुखराम जाट निवासी गांव रेला, कठूमर ने बताया कि उसकी बेटी की शादी मार्च, 2024 में हुई थी। उसकी शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग 10 लाख रुपए की मांग कर उसकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने बुधवार को उसकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसको आत्महत्या का रूप देकर शाम 7 बजे फोन पर सूचना दी। जब वे अलवर आए तो उनकी बेटी के गले पर हाथों के निशान छपे हुए थे।