अलवर

विवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता का आरोप- गला घोंट कर मारा… ससुर बोला- फंदा लगाकर की आत्महत्या

वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है।

अलवर

kamlesh sharma

Aug 22, 2025

फोटो पत्रिका

अलवर। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार कमलेश (23) पत्नी कुलदीप सिंह जाट निवासी राजकमल एनक्लेव खुदनपुरी ने मंगलवार शाम करीब साढ़े 5 बजे घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

जिसे परिजन इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को वापस घर ले गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर शव को अपने कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

जिसका गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। मामले की जांच सीओ पूनम चौहान कर रही हैं। वहीं, अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. पीसी सैनी ने बताया कि पोस्टमार्टम में गले में दबाव के कारण दम घुटने से मौत होना सामने आया है। फिर भी मृतका का विसरा जांच के लिए भिजवाया गया है।

4-5 दिन पहले ही पति छुट्टी पर आया था

मृतका का पति कुलदीप बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करता है। वह करीब 4-5 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था। घटना के दौरान मृतका का पति व उसकी सास घर पर थे। वहीं, मृतका का ससुर फौज से सेवानिवृत्त है। वह घटना के दौरान अपने गांव जनूथर, डीग गया हुआ था। मृतका के एक 6 महीने का बच्चा है।

10 लाख रुपए की कर रहे थे डिमांड

मृतका के पिता मुखराम जाट निवासी गांव रेला, कठूमर ने बताया कि उसकी बेटी की शादी मार्च, 2024 में हुई थी। उसकी शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग 10 लाख रुपए की मांग कर उसकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने बुधवार को उसकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसको आत्महत्या का रूप देकर शाम 7 बजे फोन पर सूचना दी। जब वे अलवर आए तो उनकी बेटी के गले पर हाथों के निशान छपे हुए थे।

Published on:

22 Aug 2025 03:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / विवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता का आरोप- गला घोंट कर मारा… ससुर बोला- फंदा लगाकर की आत्महत्या

