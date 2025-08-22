बेरहमी से किया था पति का कत्ल, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा

रामसर थाना क्षेत्र के हाथमा गांव में वर्ष 2019 में हुई इस सनसनीखेज वारदात में दक्षा कंवर और उसके प्रेमी महेन्द्रसिंह ने मिलकर पति वीरसिंह की कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप से बेरहमी से हत्या कर दी थी। बाद में दोनों ने साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की। अदालत ने महेन्द्रसिंह और दक्षा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड और धारा 201/34 में तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।