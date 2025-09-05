Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झांसी

बस यात्रा के दौरान बच्चे की मासूमियत ने जीता दिल, पालने के लिए कर लिया अपहरण

During bus journey, innocence of child won hearts, did this work झांसी में बस यात्रा के दौरान एक यात्री को साथ में यात्रा कर रही महिला के बच्चे पर इतनी ममता जाग गई कि उसने उसका अपहरण कर लिया।

झांसी

Narendra Awasthi

Sep 05, 2025

पिता की गोद में मासूम, साथ में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति (फोटो सोर्स- 'X' झांसी पुलिस वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' झांसी पुलिस वीडियो ग्रैब)

During bus journey, innocence of child won hearts, did this work झांसी में 6 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। जिसमें महिला ने पुलिस को बताया कि झांसी बस अड्डे से उसका 6 साल का बच्चा गुम हो गया है। बच्चे के गायब होने की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने स्वाट, सर्विलांस की मदद से बच्चों को बरामद कर लिया। अपराहन करने वाले युवक ने बताया कि वह भी गुजरात से बच्चे के साथ में यात्रा कर रहा था। रास्ते में बच्चे से इतना मोह हो गया कि उसको पालने के लिए अपने साथ ले गया। एसएसपी झांसी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर बच्चों को बरामद कर पिता के सुपुर्द कर दिया मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है।

झांसी बस अड्डे से गुम हुआ बच्चा

उत्तर प्रदेश के झांसी बस यात्रा के दौरान एक यात्री बच्चे पर इतना मोहित हो गया कि उसने उसका अपहरण कर लिया। सुमित्रा पत्नी ननकू निवासी सफीपुर उन्नाव ने नवाबाद थाना में शिकायती पत्र देकर बताया कि वह गुजरात में मजदूरी करते हैं। वहीं से वापस उन्नाव जा रहे हैं। झांसी बस अड्डे पर उनका 6 वर्ष के बच्चा गुम हो गया है। सुमित्रा से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी और स्वाट सर्विलांस की मदद से बच्चों को बरामद कर दिया।

ये भी पढ़ें

जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की घोषणा: नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद, देख आदेश…
बुलंदशहर
बुलंदशहर डीएम (फोटो सोर्स- 'X' DMBulandshahar)

क्या कहते हैं एसएसपी झांसी?

एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि स्वाट और सर्विलांस की मदद से बच्चे को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया। अपहरण करने वाले आरोपी नीतीश कुमार निवासी बड़ोर कानपुर देहात ने बताया कि वह भी महिला के साथ यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान बच्चे से इतना मोह हो गया कि उसने पालने के लिए का निश्चय किया और अपने साथ उसे ले आया। एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यही जानकारी मिली है। आगे की पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें

स्कूलों में 4 सितंबर के बाद लगातार 3 दिनों की छुट्टी, जानें बैंकों, अदालतों और सरकारी कार्यालयों की छुट्टी
उन्नाव
सितंबर महीने की छुट्टियां (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 08:08 am

Published on:

05 Sept 2025 08:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / बस यात्रा के दौरान बच्चे की मासूमियत ने जीता दिल, पालने के लिए कर लिया अपहरण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट