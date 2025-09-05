बस यात्रा के दौरान बच्चे की मासूमियत ने जीता दिल, पालने के लिए कर लिया अपहरण

During bus journey, innocence of child won hearts, did this work झांसी में 6 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। जिसमें महिला ने पुलिस को बताया कि झांसी बस अड्डे से उसका 6 साल का बच्चा गुम हो गया है। बच्चे के गायब होने की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने स्वाट, सर्विलांस की मदद से बच्चों को बरामद कर लिया। अपराहन करने वाले युवक ने बताया कि वह भी गुजरात से बच्चे के साथ में यात्रा कर रहा था। रास्ते में बच्चे से इतना मोह हो गया कि उसको पालने के लिए अपने साथ ले गया। एसएसपी झांसी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर बच्चों को बरामद कर पिता के सुपुर्द कर दिया मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है।