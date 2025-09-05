बस यात्रा के दौरान बच्चे की मासूमियत ने जीता दिल, पालने के लिए कर लिया अपहरण

During bus journey, innocence of child won hearts, did this work झांसी में 6 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। जिसमें महिला ने पुलिस को बताया कि झांसी बस अड्डे से उसका 6 साल का बच्चा गुम हो गया है। बच्चे के गायब होने की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने स्वाट, सर्विलांस की मदद से बच्चों को बरामद कर लिया। अपराहन करने वाले युवक ने बताया कि वह भी गुजरात से बच्चे के साथ में यात्रा कर रहा था। रास्ते में बच्चे से इतना मोह हो गया कि उसको पालने के लिए अपने साथ ले गया। एसएसपी झांसी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर बच्चों को बरामद कर पिता के सुपुर्द कर दिया मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के झांसी बस यात्रा के दौरान एक यात्री बच्चे पर इतना मोहित हो गया कि उसने उसका अपहरण कर लिया। सुमित्रा पत्नी ननकू निवासी सफीपुर उन्नाव ने नवाबाद थाना में शिकायती पत्र देकर बताया कि वह गुजरात में मजदूरी करते हैं। वहीं से वापस उन्नाव जा रहे हैं। झांसी बस अड्डे पर उनका 6 वर्ष के बच्चा गुम हो गया है। सुमित्रा से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी और स्वाट सर्विलांस की मदद से बच्चों को बरामद कर दिया।
एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि स्वाट और सर्विलांस की मदद से बच्चे को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया। अपहरण करने वाले आरोपी नीतीश कुमार निवासी बड़ोर कानपुर देहात ने बताया कि वह भी महिला के साथ यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान बच्चे से इतना मोह हो गया कि उसने पालने के लिए का निश्चय किया और अपने साथ उसे ले आया। एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यही जानकारी मिली है। आगे की पूछताछ की जा रही है।