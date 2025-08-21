दो बच्चों की मां के साथ बर्बरता; प्रेमी ने हत्या कर टूकड़े-टूकड़े ‌किए, सर नदी में धड़ कुएं में और…

जांच में जुटी पुलिस की 18 टीमों में से एक महेवा गांव पहुंची, जहां एक व्यक्ति ने शव की पहचान रचना यादव के रूप में करने का संदेह व्यक्त किया। पुलिस ने रचना के भाई से संपर्क किया, जिसने पुष्टि की कि यह शव उसकी बहन का है। भाई ने यह भी बताया कि हत्या के बाद संजय ने उसे फोन करके बताया था कि उसने उसकी बहन को मार दिया है। इस जानकारी के आधार पर, पुलिस ने संजय और उसके भतीजे संदीप को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने नदी से सिर और बाकी अंग बरामद किए। संजय पटेल और संदीप पटेल को जेल भेज दिया गया है, जबकि तीसरे आरोपी प्रदीप की तलाश जारी है।