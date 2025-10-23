Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष की पत्नी ने की आत्महत्या: मां बोली उसकी बेटी बहुत दिलेर, दामाद के कई लड़कियों से संबंध

Nishad Party district president wife Suicide incident झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की मां ने दामाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीओ सिटी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

2 min read

झांसी

image

Narendra Awasthi

Oct 23, 2025

Nishad Party district president wife Suicide incident झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी ने अपने फ्लैट में फांसी पर लटक आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी उस समय हुई। जब मकान मालिक ने दरवाजा करते खटखटाया। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जहां जिलाध्यक्ष की पत्नी का शव फांसी के फंदे से लटका था। मृतक की मां ने बताया कि उनकी पत्नी बेटी बहुत बहादुर थी। दामाद की प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह कदम उठाया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कोतवाली थाना की है।

जिलाध्यक्ष की पत्नी अकेले रहती थी

उत्तर प्रदेश के झांसी में के निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवकुमार निषाद की पत्नी नीलू रायकवार ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली। जो ग्वालियर रोड फ्रेंड्स कॉलोनी में बने फ्लैट में अकेले रहती थी। उसका शव बीते बुधवार को फांसी के फंदे से झूलता मिला। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर प्रदेश की। मकान मालिक ने इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी थी।

क्या कहती है मृतका नीलू की मां?

मृतक नीलू की मां ने बताया कि दामाद बेटे को प्रताड़ित करता था। अपनी महिला मित्रों की फोटो पत्नी को भेजा करता था। जिसके कई लड़कियों से अवैध संबंध है। जिसका उनकी बेटी विरोध करती थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही दिलेर थी। बताया पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।

क्या कहता है मृतका नीलू का भाई?

मृतक के भाई ने बताया कि बहन नीलू और जीजा के बीच पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। जिसके कारण किराए के फ्लैट में रहती थी। उन्होंने यह भी बताया कि नीलू बच्चों से मिलने के लिए पति के घर आया जाया करती थी। दिवाली पर भी मिलने के लिए गई थी।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी नगर?

क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि एक महिला ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली है‌ मामला पारिवारिक विवाद का है। मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 01:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष की पत्नी ने की आत्महत्या: मां बोली उसकी बेटी बहुत दिलेर, दामाद के कई लड़कियों से संबंध

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिवाली के दिन पसरा मातम; इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले, सिर्फ हड्डियां देख मां बेहोश

man burned alive on chhoti diwali 2025 in jhansi
झांसी

साहब! जान बख्‍श दो, अब नहीं आऊंगा…गलती हो गई, एनकाउंटर के बाद गिड़गिड़ाया बदमाश

jhansi encounter maharashtra criminals shot caught police action
झांसी

रंगरेलियां मनाकर निकल गया प्रेमी… मदद के लिए आए पड़ोसी की हो गई कुटाई, जानें पूरा मामला

झांसी

होटल में पत्नी को पड़ोसी के साथ देख आग बबूला हुआ पति; पटक-पटक की धुनाई; जमकर चली रॉड और बेल्ट

caught wife with neighbor in hotel husband
झांसी

पहले पत्नी और फिर पति….12 घंटे के भीतर हुई दूसरी मौत; एक साथ उठी 2 अर्थियां; सिसकियां भर-भर के रोए लोग

jhansi first wife then husband two bodies bier simultaneously
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.