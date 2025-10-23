निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष की पत्नी ने की आत्महत्या: मां बोली उसकी बेटी बहुत दिलेर, दामाद के कई लड़कियों से संबंध

Nishad Party district president wife Suicide incident झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी ने अपने फ्लैट में फांसी पर लटक आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी उस समय हुई। जब मकान मालिक ने दरवाजा करते खटखटाया। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जहां जिलाध्यक्ष की पत्नी का शव फांसी के फंदे से लटका था। मृतक की मां ने बताया कि उनकी पत्नी बेटी बहुत बहादुर थी। दामाद की प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह कदम उठाया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कोतवाली थाना की है।