“नूडल-बर्गर खाकर हंसते हुए निकले, रेस्टोरेंट में रील बनाई कुछ ही देर बाद प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद को भी उड़ा लिया”

जांच में सामने आया है कि मनीष और कृतिका लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। लेकिन एक साल पहले मनीष ने घरवालों के दबाव में शादी कर ली थी। यह बात कृतिका को स्वीकार नहीं हुई। उसने उससे दूरी बना ली। मनीष ने शादी के दो महीने बाद ही पत्नी से अलगाव कर लिया था। और परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया था। वह हर हाल में कृतिका से शादी करना चाहता था। जबकि कृतिका इस रिश्ते को खत्म कर चुकी थी। उसने मनीष का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। पुलिस के मुताबिक, मनीष पूरी योजना बनाकर झांसी आया था। उसकी सोच दो ही रास्तों पर टिक गई थी। या तो कृतिका शादी के लिए तैयार हो जाए। या फिर वह उसकी जान ले ले। 9 नवंबर को आखिरी बार मिलने के बहाने उसने कृतिका को बुलाया और रेस्टोरेंट लेकर गया। मनाने की कोशिश नाकाम होने पर उसने यूनिवर्सिटी गेट के पास गोली चलाकर वारदात को अंजाम दिया।