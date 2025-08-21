दो शादी के बाद तीसरे से नजदीकी पड़ी महंगी: बोरे के अंदर सात टुकड़ों में मिली महिला

Murdered woman body cut into seven pieces झांसी में कुएं के अंदर बोरे में मिली सर कटी लाश का खुलासा पुलिस ने किया है। जिसमें मददगार मित्र शामिल है। जो मुकदमे में मृतका की मदद कर रहा था। नजदीकी का फायदा उठाकर महिला भी लगातार पैसे की डिमांड कर रही थी। जिससे परेशान होकर युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। शव‌ को फरसे से काटकर दो बोरियों में भर दिया। एक बोरी को कुएं में तो दूसरी बोरी को नदी में फेंक दिया। घटना का खुलासा भी एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति ने किया। उन्होंने बताया कि खुलासा करने के लिए आठ टीमों को लगाया गया था। जिसमें महिला की शिनाख्त भी की गई। दो को गिरफ्तार कर लिया है। घटना टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र की है।