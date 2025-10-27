Jhunjhunu: बरातियों की पलटी कार, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, निकाह में शामिल होने के लिए 20 दिन पहले ही विदेश से आया था मृतक

मृतक फजल अविवाहित था। वह बीकानेर में एक फाइनेंस कंपनी में फील्ड मैनेजर के पद पर कार्यरत था। इसी तरह मृतक वासिद भी अविवाहित था। वह विदेश में काम करता था। करीब बीस दिन पहले ही आया था। मृतक फजल नगरपालिका के वाइस चेयरमैन नवाब खत्री के परिवार में भतीजा था। इधर दो की मौत के बाद निकाह की खुशियों में खलल पड़ गया।