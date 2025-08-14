झुंझुनूं में पुलिस की दबंगई! पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए युवक को बेरहमी से पीटा, 2 पुलिसवालों पर गिरी गाज

बताया जा रहा है कि मजदूरी के पैसे को लेकर एक युवक ने थाने में शिकायत दी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि चूरू जिले के राउतसर कुंजला निवासी जमील उर्फ तारिफ ने मजदूरी के 12 हजार रुपए नहीं दिए है। इसी मामले में पूछताछ के लिए तारिफ को मंड्रेला थाने बुलाया था। तारिफ का आरोप है कि थाने में पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से ​खारिज कर दिया है। लेकिन, इस मामले में एसपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए दो पुलिसवालों को निलंबित कर दिया है।