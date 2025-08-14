झुंझुनूं में पुलिस की दबंगई! पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए युवक को बेरहमी से पीटा, 2 पुलिसवालों पर गिरी गाज

झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए युवक के साथ पुलिसवालों ने बेरहमी से मारपीट की। युवक के साथ हुई मारपीट के दौरान पुलिस थाने में कांच का गेट भी टूट गया और कुछ कांच के टुकड़े युवक के हाथ घुस गए। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है।
मामला सामने आने के बाद पुलिस थाना मंड्रेला के दो कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। घटना को पुलिस अनुशासन का उल्लंघन और छवि धूमिल करने वाला मानते हुए पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय के संज्ञान में लाया गया। इसके बाद दोनों कांस्टेबल को रिजर्व पुलिस लाइन झुंझुनूं भेज दिया गया।
थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलन ने बताया कि बुधवार शाम किसी मामले में चूरू जिले के राउतसर कुंजला निवासी जमील उर्फ तारिफ को थाने बुलाया गया था। इस दौरान कांस्टेबल मुकेश और हेमराज से उसकी बहस हो गई। बहस के दौरान युवक ने आवेश में आकर अनुसंधान कक्ष के आगे लगे कांच व दरवाजे पर हाथ दे मारा, जिससे वह घायल हो गया। उसका इलाज कराया गया।
बताया जा रहा है कि मजदूरी के पैसे को लेकर एक युवक ने थाने में शिकायत दी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि चूरू जिले के राउतसर कुंजला निवासी जमील उर्फ तारिफ ने मजदूरी के 12 हजार रुपए नहीं दिए है। इसी मामले में पूछताछ के लिए तारिफ को मंड्रेला थाने बुलाया था। तारिफ का आरोप है कि थाने में पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन, इस मामले में एसपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए दो पुलिसवालों को निलंबित कर दिया है।