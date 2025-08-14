Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं में पुलिस की दबंगई! पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए युवक को बेरहमी से पीटा, 2 पुलिसवालों पर गिरी गाज

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए युवक के साथ पुलिसवालों ने बेरहमी से मारपीट की।

झुंझुनू

Anil Prajapat

Aug 14, 2025

Jhunjhunu-Police
थाने में युवक के हाथ में लगी चोट। फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए युवक के साथ पुलिसवालों ने बेरहमी से मारपीट की। युवक के साथ हुई मारपीट के दौरान पुलिस थाने में कांच का गेट भी टूट गया और कुछ कांच के टुकड़े युवक के हाथ घुस गए। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है।

मामला सामने आने के बाद पुलिस थाना मंड्रेला के दो कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। घटना को पुलिस अनुशासन का उल्लंघन और छवि धूमिल करने वाला मानते हुए पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय के संज्ञान में लाया गया। इसके बाद दोनों कांस्टेबल को रिजर्व पुलिस लाइन झुंझुनूं भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो के फेज-2 को केंद्र से जल्द मिलेगी हरी झंडी, लखनऊ मेट्रो की मंजूरी के बाद बढ़ी उम्मीद
जयपुर
Jaipur-Metro-2

थानाधिकारी बोले- युवक ने ही तोड़ा कांच

थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलन ने बताया कि बुधवार शाम किसी मामले में चूरू जिले के राउतसर कुंजला निवासी जमील उर्फ तारिफ को थाने बुलाया गया था। इस दौरान कांस्टेबल मुकेश और हेमराज से उसकी बहस हो गई। बहस के दौरान युवक ने आवेश में आकर अनुसंधान कक्ष के आगे लगे कांच व दरवाजे पर हाथ दे मारा, जिससे वह घायल हो गया। उसका इलाज कराया गया।

ये है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि मजदूरी के पैसे को लेकर एक युवक ने थाने में शिकायत दी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि चूरू जिले के राउतसर कुंजला निवासी जमील उर्फ तारिफ ने मजदूरी के 12 हजार रुपए नहीं दिए है। इसी मामले में पूछताछ के लिए तारिफ को मंड्रेला थाने बुलाया था। तारिफ का आरोप है कि थाने में पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से ​खारिज कर दिया है। लेकिन, इस मामले में एसपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए दो पुलिसवालों को निलंबित कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: राजस्थान में 15 माह तक नहीं होंगे 2 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले, जानें वजह
जयपुर
CM-Bhajanlal-Sharma-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 01:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं में पुलिस की दबंगई! पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए युवक को बेरहमी से पीटा, 2 पुलिसवालों पर गिरी गाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.