सूदखोरों ने छीन ली सांसें : झुंझुनूं में सरकारी अधिकारी ने लिखा ‘मैं थक गया हूं’, फिर कर ली आत्महत्या

सुरेश सैन ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं थक गया हूं। मैंने सब कुछ लौटा दिया, लेकिन इन सूदखोरों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। उन्होंने अपने परिवार से माफी भी मांगी। पुलिस के अनुसार सुरेश शनिवार शाम 5 बजे घर से निकले थे, जिसके बाद उनका फोन बंद हो गया। परिजनों ने रातभर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रविवार सुबह उनके जीजा महेंद्र कुमार बीरबल मार्केट पहुंचे, जहां बेसमेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर झांकने पर सुरेश फांसी के फंदे पर लटके मिले।