टोल के पिलर और बस के बीच फंसकर टायर के नीचे आया BSF का जवान, मौके पर ही मौत, 4 दिन बाद थी बेटे की शादी

जानकारी के अनुसार मनोज सीकर जाने के लिए टोल बूथ पर खड़े थे। झुंझुनूं डिपो की बस वहां पहुंची, लेकिन लंबी कतार वाली लेन में रुकने की बजाय चालक बस को खाली लेन में ले गया। बूथ के पास पहुंचकर चलती बस से एक सवारी उतरी। उसी समय मनोज भी बस पकड़ने दौड़े, लेकिन उसी समय बस का गेट बंद हो गया। बस आगे बढ़ती रही और वे बस तथा पिलर के बीच फंसकर गिर पड़े।