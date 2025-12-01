Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

टोल के पिलर और बस के बीच फंसकर टायर के नीचे आया BSF का जवान, मौके पर ही मौत, 4 दिन बाद थी बेटे की शादी

Jhunjhunu Accident : भोड़की गांव निवासी बीएसएफ के एएसआई मनोज कुमार भार्गव (52) की पोसाना टोल प्लाजा पर रोडवेज बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई।

झुंझुनू

kamlesh sharma

Dec 01, 2025

गुढ़ागौड़जी (झुंझुनूं)। भोड़की गांव निवासी बीएसएफ के एएसआई मनोज कुमार भार्गव (52) की पोसाना टोल प्लाजा पर रोडवेज बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वे चलती बस में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, इसी दौरान टोल के पिलर और बस के बीच फंसकर नीचे गिर पड़े और बस का टायर उनके ऊपर से निकल गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को मामला सामने आया। मृतक के बेटे सुनील ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ लापरवाही व तेज गति से वाहन चलाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चालक खाली लेन में ले गया बस

जानकारी के अनुसार मनोज सीकर जाने के लिए टोल बूथ पर खड़े थे। झुंझुनूं डिपो की बस वहां पहुंची, लेकिन लंबी कतार वाली लेन में रुकने की बजाय चालक बस को खाली लेन में ले गया। बूथ के पास पहुंचकर चलती बस से एक सवारी उतरी। उसी समय मनोज भी बस पकड़ने दौड़े, लेकिन उसी समय बस का गेट बंद हो गया। बस आगे बढ़ती रही और वे बस तथा पिलर के बीच फंसकर गिर पड़े।

हल्दी की रस्म वाले दिन अंतिम संस्कार

मनोज भार्गव की बीएसएफ की 116 बटालियन में ओडिसा में पोस्टिंग थी। बड़े बेटे विजय की 5 दिसंबर को होने वाली शादी के लिए वे छुट्टी पर आए थे और गहने लेने सीकर जा रहे थे। सोमवार को घर में बान-हल्दी की रस्म होनी थी, लेकिन उसी दिन उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। पैतृक गांव भोड़की में सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और बीएसएफ टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

