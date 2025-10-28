मातम में बदली खुशियां: बेटी की शादी से 5 दिन पहले पिता की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

झुंझुनूं। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां मातम पसर गया। चिड़ावा कस्बे में मंगलवार तड़के एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेलवे ट्रैक से शव को हटाकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। जहां से पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।