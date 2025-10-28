Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

मातम में बदली खुशियां: बेटी की शादी से 5 दिन पहले पिता की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

चिड़ावा कस्बे में मंगलवार तड़के एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Oct 28, 2025

फोेटो पत्रिका नेटवर्क

झुंझुनूं। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां मातम पसर गया। चिड़ावा कस्बे में मंगलवार तड़के एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेलवे ट्रैक से शव को हटाकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। जहां से पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस ने बताया कि डालमियों की ढाणी निवासी सुरेश सैनी (50) सुबह करीब चार बजे अडुका रेलवे फाटक के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान दिल्ली-जयपुर रूट की सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह करीब 100 मीटर तक घसीटता चला गया। मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

2 नवंबर को तय थी बेटी की शादी

मृतक सुरेश सैनी खेती-बाड़ी का कार्य करता था। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। 2 नवंबर को बेटी की शादी तय थी। इसको लेकर घर में तैयारियां चल रहीं थी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन हादसे ने एकदम से खुशियों को मातम में बदल गई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना की सूचना मिलते ही चिड़ावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेलवे ट्रैक से शव को हटाकर चिड़ावा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जहां पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

बागेश्वर धाम में समोसे की दुकान पर कढ़ाई में खौलते तेल में गिरा मासूम, राजस्थान से दर्शन करने गया परिवार
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 04:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / मातम में बदली खुशियां: बेटी की शादी से 5 दिन पहले पिता की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में 36.09 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा 850 मीटर लंबा फोरलेन ओवरब्रिज, 6 साल बाद फिर से शुरू होगा काम

four-lane overbridge
झुंझुनू

Jhunjhunu: 14 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार, मां को नींद की गोलियां देकर बार-बार बुलाते, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

Rajasthan Police
झुंझुनू

हिस्ट्रीशीटर डेनिस हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मदिया गैंग ने बाहर से बुलाए थे बदमाश; होटल में रची थी साजिश

History-sheeter-Dennis-Bawaria-murder-case
झुंझुनू

Jhunjhunu: बरातियों की पलटी कार, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, निकाह में शामिल होने के लिए 20 दिन पहले ही विदेश से आया था मृतक

झुंझुनू

आशिक संग रंगरलिया मनाने के लिए पति का करवाया किडनैप, हाथ-पैर तोड़े और मरा समझकर छोड़ गए, अब मौत से 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ

Jhunjhunu Crime
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.